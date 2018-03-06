先告賴揆 反核團體再告經長

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中國時報
／台北報導

反核團體不滿行政院計畫核定重啟核二廠2號機，繼上月告發行政院長賴清德涉嫌公共危險罪後，5日再赴台北地檢署追加告發經濟部部長沈榮津、原能會主委謝曉星、台電董事長楊偉甫、外聘審查委員等共15人涉嫌公共危險、偽造文書罪。他們質疑，明明已停役的機組，竟可報第25次大修？報告有問題，經手的人涉偽造文書罪。

綠色消費者基金會祕書長方儉說，公民團體上月6日告發賴清德後，當天深夜及翌日凌晨花蓮就發生大地震，這是天啟，告訴大家不要輕忽地震的可怕，卻未能喚醒執政者重啟核能執迷不悟，違背了「非核家園」的政策與人民共識。

方儉表示，據報導原能會在春節期間加班，審查核二廠2號機第25次大修，如果通過，核二廠2號機即可重啟運轉，但這座機組在前年5月16日第24次大修後啟動運轉，隨即發生避雷器電箱爆炸事故，此後迄今無運轉。

他強調，依《核子反應設施管制法》規定，核子反應器設施停機1年以上者為停役，但核二廠2號機在已超過1年沒有運轉下，未依法辦理停役，即進入第25個周期的大修，史無前例。而相關人員都涉嫌公共危險、偽造文書罪。

方儉昨告發的15人，包括經濟部長沈榮津、台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳立、核安虎長吳才基、原能會主委謝曉星、核管處長張欣、外聘審查委員吳瑞南、林惠明、周元昉、王朝正、單秋成、陳建源、吳成吉、黃克尤、陳東陽。

反核團體表示，告發是為了鄭重告訴蔡政府，官員玩法失職行為嚴重違法，若日後核災發生，輻射外洩，至少是10年以上徒刑的重罪。

(中國時報)

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