環團批草率 表達遺憾

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中國時報
／台北報導

原能會通過台電提出的核二廠2號機重重啟運轉申請案，環保團體紛紛表示憤怒與遺憾！「媽媽監督核電廠聯盟」祕書長楊順美表示，在安全與責任問題尚未釐清前，根本不該重啟核二2號機，政府不能罔顧人民的感受而草率做出這麼重大的決定。

楊順美說，國內核電廠的安全紀錄一直有問題，很多事故、錯誤都是世界首例，證明行政管理有瑕疵；像核二2號機前年跳機，真正的原因並不單純，當時原能會尚未釐清責任，現在又審查通過台電的重啟申請，實在很荒謬。

且核二廠位於斷層帶附近，地底又有岩漿、熔岩等火山活動，環境險惡，能不啟動核二最好；重啟猶如埋下不定時炸彈，若遇到大地震就很危險。

台灣蠻野心足生態協會義務律師蔡雅瀅則說，核二2號機停止運轉已超過600天，一般家電那麼久沒使用都必須再三檢視，何況是有輻射安全疑慮的核電機組。原能會雖把審查資料公開在網站上，但僅用1個月時間就完成審查未免太過倉促；且她看過會議紀錄後也覺得有些問題未能完全釐清，核二的安全還是有疑慮。

此外，綠色公民行動聯盟副祕書長洪申翰說，「非核家園」的承諾是不運轉（核四）、不延役；重啟核二2號機雖不算是非核家園破功，但其精神應該是優先使用其他途徑來解決能源需求，像節能政策、開發其他電力，窮盡一切方法後，萬不得已才能運用核電。如今政府很多事都未曾努力過，就想用最快速的方法來解決供電問題，實在令人遺憾！

(中國時報)

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