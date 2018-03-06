用電飆漲 昨險亮限電紅燈

2018年03月06日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

爆熱！全台昨日最高溫飆上攝氏36度，用電量大增，台電原預估最高來到2830萬瓩，不料上午11時，用電即跳升至2944萬瓩，較預期增加114萬瓩，刷新3月用電歷史新高，到了下午16時，更飆高至2946萬瓩，備轉容量率只剩3.49％，亮起供電警戒橘燈，距離限電警戒紅燈僅僅只差12萬瓩，若再有大型機組故障便將進入黑燈、準備限電。

台電發言人徐造華指出，天氣熱，讓昨日用電量較預期高出120萬瓩，由於大林1號機等機組故障，讓供電量整體少了110萬瓩，以致供電吃緊。

「這次用電量爆增，真的出乎我們預料！」台電副中央調度監鄭有財指出，天候異常，氣溫飆升，讓全台用電先是在上午11點40分攀升至2944萬瓩，刷新3月歷史新高，也是首度3月用電飆破2900萬瓩，較去年3月20日歷史紀錄2845.3萬瓩，高出近100萬瓩，達去年4月中尖峰用電量。

沒想到，到了下午16時27分，尖峰用電再度刷新紀錄、升至2946萬瓩，此時，備轉容量只剩102.9萬瓩。台電統計，進入3月短短5天，已有3天擠進3月歷史用電尖峰負載前10名，除了昨日，還有1日的2837.2萬瓩及2日的2814.3萬瓩，分居第3與第7名。

用電量增加外，供電也因機組故障或檢修下滑。鄭有財指出，大林1號機昨日因試水筏故障、跳機解聯，原4日應檢修完成要進入併聯的麥寮汽電共生A號機，也因發現設備有問題，延至下午才完成併聯，加上麥寮3號機2月18日至5月6日歲修，整體供電量減少許多。不過，受惠鋒面過境，天氣轉涼，台電估計今日供電吃緊狀況將獲得改善。

(中國時報)