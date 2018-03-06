用電飆漲 昨險亮限電紅燈

全台昨日用電量大增，差點亮起限電警戒紅燈，圖為去年815大停電景況。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

爆熱！全台昨日最高溫飆上攝氏36度，用電量大增，台電原預估最高來到2830萬瓩，不料上午11時，用電即跳升至2944萬瓩，較預期增加114萬瓩，刷新3月用電歷史新高，到了下午16時，更飆高至2946萬瓩，備轉容量率只剩3.49％，亮起供電警戒橘燈，距離限電警戒紅燈僅僅只差12萬瓩，若再有大型機組故障便將進入黑燈、準備限電。

台電發言人徐造華指出，天氣熱，讓昨日用電量較預期高出120萬瓩，由於大林1號機等機組故障，讓供電量整體少了110萬瓩，以致供電吃緊。

「這次用電量爆增，真的出乎我們預料！」台電副中央調度監鄭有財指出，天候異常，氣溫飆升，讓全台用電先是在上午11點40分攀升至2944萬瓩，刷新3月歷史新高，也是首度3月用電飆破2900萬瓩，較去年3月20日歷史紀錄2845.3萬瓩，高出近100萬瓩，達去年4月中尖峰用電量。

沒想到，到了下午16時27分，尖峰用電再度刷新紀錄、升至2946萬瓩，此時，備轉容量只剩102.9萬瓩。台電統計，進入3月短短5天，已有3天擠進3月歷史用電尖峰負載前10名，除了昨日，還有1日的2837.2萬瓩及2日的2814.3萬瓩，分居第3與第7名。

用電量增加外，供電也因機組故障或檢修下滑。鄭有財指出，大林1號機昨日因試水筏故障、跳機解聯，原4日應檢修完成要進入併聯的麥寮汽電共生A號機，也因發現設備有問題，延至下午才完成併聯，加上麥寮3號機2月18日至5月6日歲修，整體供電量減少許多。不過，受惠鋒面過境，天氣轉涼，台電估計今日供電吃緊狀況將獲得改善。

(中國時報)

環團批草率 表達遺憾 救菜農 雲縣每公頃補助7.5萬

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。