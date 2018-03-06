挽救菜價 李進勇張麗善過招

2018年03月06日 01:09 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

北農休市之亂捅出前所未有的簍子，國民黨雲林縣長參選人張麗善（右四）也掌握時間發出不平之鳴。（周麗蘭攝）

菜價漲跌挑動雲林縣農民的神經，去年農委會沒抓到菜蟲，反而打壓到菜價，使得縣長李進勇裡外不是人，這次北農休市之亂，李反應迅速，國民黨縣長參選人張麗善也掌握時間發出不平之鳴，雲林縣百里侯菜價戰場，雙方第一回合平手。

繃緊神經 請益韓國瑜

4日（星期日）下午5點，李進勇的縣府團隊、張麗善的幕僚都沒閒著，李進勇親自主持菜價崩跌緊急會議，張麗善則忙於請益前北農總經理韓國瑜為何休市造成前所未有的菜價崩跌？

李進勇、張麗善繃緊神經不是沒有原因，過去2年，農民累積的憤怒已達臨界點，颱風農業災損補助，中央信口雌黃，菜價上漲有隱形天花板，農業缺工嚴重迄今無解，任何再加諸於農民的生存衝擊，都可能是壓垮駱駝的最後一根稻草。

去年6月，大雨淹沒雲林縣廣大菜園，蔬菜量銳減導致菜價攀升，農委會卻喊抓菜蟲、打壓菜價，家庭主婦鬆口氣，但農民心淌血、憤懣滿肚，李進勇原不作聲，但最後舉行記者會向農委會喊話「這裡沒有所謂的菜蟲，中央或政府不應把手伸入、干預市場正常機制的運作」。

休市之亂 開3藥方因應

張麗善擔任立委多年，其夫婿張永成任職中華民國農會總幹事，對農民的辛酸知之甚詳，去年農委會與台北市府聯手撤換北農總經理過程粗暴，韓國瑜因政治力下台，如今北農為放連假捅出前所未有的簍子，農委會跳出來罵，張麗善也抓住機會為農民喉舌、也為被逼退的韓國瑜申冤。

北農休市之亂，李進勇不口出惡言斥責台北市政府或農委會，提出3項具體因應措施，至多抵銷農民憤怒；張麗善身為立委，沒有行政資源，也只能動口，大抵而言，突如其來的菜價戰局，雙方危機處理能力平手。

(中國時報)