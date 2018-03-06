新聞透視－無辜農民成最軟的一塊苦主

2018年03月06日 01:09 中國時報 周麗蘭

蔡政府執政習慣性髮夾彎或自打嘴巴，「心中最軟的一塊」，從幹話變成反話，北農連續休市造成蔬果大塞車價格崩盤，而台北市府、農委會只會打太極拳推責任，無辜農民成最新「最軟的一塊」的苦主。

民進黨號稱農民運動起家，歷經第三次政黨輪替，鐵桿支持的綠色執政一上台，農民的權益不見更好，反而一再被逼到牆角，成為政治或經濟發展的犧牲品。

舉幾個例，為了兌現非核家園，推廣太陽能種電，雲林口湖養殖戶遭迫遷，台東知本溼地也面臨保衛戰；存在多年的農業缺工問題無解，七老八十的老農找不到台灣農工又不能雇用外勞，農委會卻推出花拳繡腿的農務士、農事服務團充數。

為了治理地層下陷管理農用水井，要向農民收取水井規費，惹得民怨四起，各縣市政府迫於選舉考量，各自又宣布「2700元水井規費由縣府吸收」，把錢從左手拿到右手，也算德政？

菜價被打壓，是菜農心中永遠的痛！農民不諱言種菜像賭博，被雨水買去，輸了打落牙齒和血吞，但躲過颱風寒害青黃不接就有機會「發」？肩負輔導與保護農民的農委會身分混淆，看黑影就開槍，聽菜價飆漲就打，對農民心痛冷感、無感。

台灣人瘋連假，北農在新任總經理上任後，竟排出20天內連續休市3次的班表，果菜市場休市牽一髮動全身，任何一個拍賣員都懂，不可思議的是，這張莫名其妙的休市班表居然闖關成功，是螺絲鬆了？還是頭殼壞了？原來，穿布鞋走街頭出身的民進黨，對於農民的苦與痛，還真的是無感。

(中國時報)