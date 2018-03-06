曾密會談選舉 兩岸議題 是否支持柯 蔡未給承諾

2018年03月06日 01:09 中國時報 崔慈悌 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

針對年底台北市長選舉，傳出蔡英文總統1月時曾密會台北市長柯文哲談選舉，民進黨台北市黨部主委黃承國昨天強調沒有這件事。不過，據了解，兩人確曾碰面，雙方針對當前情勢交換意見，但蔡並未給予柯P承諾。

民進黨對台北市長選舉是否自推人馬，仍在未定之天，外傳蔡英文在今年1月密會柯文哲，包括民進黨秘書長洪耀福、民進黨台北市黨部主委黃承國等人都在場，除了談及敏感的選舉議題，也包括兩岸政策及雙方未來是否繼續合作。

該場會面後不久，蔡英文接受媒體訪問，即公開向柯文哲喊話，要求再次確認「台灣價值」，引發外界雙方再攜手的聯想。

洪耀福昨低調表示「以黃承國主委發言為主」；黃承國則嚴正否認並強調，「根本沒有這件事情」，也不曉得訊息從何而來，就他了解，完全沒有這個會面。

對於高雄市長陳菊表示要向黨中央反應，如果繼續禮讓柯文哲，民進黨基層有很大反彈，黃承國指出，不只陳菊這麼說，民進黨在台北市基層反應也是如此，「這情況相信黨中央很清楚」。

黃承國說，身為市黨部主委，他尊重黨中央決定，希望能趕快訂規則，依照程序，台北市是採取徵召的地區，必須等高雄、台南等初選縣市結束才會處理，其他徵召縣市比較單純，看誰適合直接徵召即可，台北市比較麻煩，最快也要到5月才會有結果。

不過，據了解，蔡英文與柯文哲確實在1月中旬曾見過面，蔡提醒柯在兩岸等議題上的說法，未能符合民進黨的要求，希望柯做些調整，至於是否支持柯P，蔡並未給予任何承諾。

知情人士表示，政治情勢瞬息萬變，會面並不代表什麼，重要的還是要等5月後，再來就民調和當時的大環境來決定人選。

積極爭取代表民進黨出征的綠委姚文智被詢及此事，他說，不知道蔡英文有與柯文哲會面，對此表示尊重，但隨即補充，他也不只跟蔡英文見過一次面，有次他向蔡報告市政想像，蔡還認為他政策有創意，應要加強宣傳。

(中國時報)