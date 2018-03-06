張顯耀戰北市 緩解藍政治焦慮

2018年03月06日 01:09 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

前陸委會副主委張顯耀宣布參選台北市長後，引發輿論關注，中國青年團結會前會長康繼文、國民黨中常委沈智慧解讀，由於藍營支持者需要一場政治及時雨，緩解對台北市政荒廢憤怒，因此當大家看到具有世代交替、國際專業與執行力的張顯耀站出來後，即掀起藍營一股參選熱潮。

前立委丁守中、行政院前發言人鄭麗文宣布參選後，張顯耀也投入選戰，康繼文說，原本平靜無波的局勢，一下子熱鬧起來，前立委孫大千、市議員鍾小平陸續加入市長初選，甚至有資深媒體人爆料馬吳聯手5月徵召立委蔣萬安、前國民黨主席洪秀柱參選，以及前北市副市長邱文祥躍躍欲試。

康繼文指出，正面看待多人表態參選，反映出藍營群眾對於民進黨執政的不滿，以及對台北市長柯文哲市政荒廢的憤怒，正是所謂「情勢大亂、局面大好」，藍營支持者急需要一場政治及時雨來緩解心理的焦慮，因此，在情緒上更需要一位年輕活力、具有國際觀與執行力的政治人物解決這些問題。

不過，康繼文分析，蔣萬安已表明不參與這場選戰，好事者不需再試水溫，運作傳統勸進宮廷大戲，動機引人非議且圖窮匕現，讓民眾厭煩，洪秀柱擁有前主席的政治高度，應扮演積極輔選的角色，下來參賽不僅陷入「球員兼裁判」的疑慮，同時也讓國民黨的世代交替產生斷層。

至於可能循「柯文哲模式」的邱文祥，康繼文說，本質上是民進黨搞「在野大聯盟」樣版，用綠營邏輯嫁接在藍營土壤上，必然出現「橘逾淮為枳」後遺症。

此外，沈智慧也說，張顯耀過去兩岸事務表現可圈可點，連檢察官都在不起訴書中讚揚張對兩岸任務有貢獻，藍營有多人表態參選是好事，但她希望國民黨改革要從台北市做起，舉辦2場參選人電視辯論，推派最好人選。

(中國時報)