張顯耀戰北市 緩解藍政治焦慮

友善列印
中國時報
／台北報導

前陸委會副主委張顯耀宣布參選台北市長後，引發輿論關注，中國青年團結會前會長康繼文、國民黨中常委沈智慧解讀，由於藍營支持者需要一場政治及時雨，緩解對台北市政荒廢憤怒，因此當大家看到具有世代交替、國際專業與執行力的張顯耀站出來後，即掀起藍營一股參選熱潮。

前立委丁守中、行政院前發言人鄭麗文宣布參選後，張顯耀也投入選戰，康繼文說，原本平靜無波的局勢，一下子熱鬧起來，前立委孫大千、市議員鍾小平陸續加入市長初選，甚至有資深媒體人爆料馬吳聯手5月徵召立委蔣萬安、前國民黨主席洪秀柱參選，以及前北市副市長邱文祥躍躍欲試。

康繼文指出，正面看待多人表態參選，反映出藍營群眾對於民進黨執政的不滿，以及對台北市長柯文哲市政荒廢的憤怒，正是所謂「情勢大亂、局面大好」，藍營支持者急需要一場政治及時雨來緩解心理的焦慮，因此，在情緒上更需要一位年輕活力、具有國際觀與執行力的政治人物解決這些問題。

不過，康繼文分析，蔣萬安已表明不參與這場選戰，好事者不需再試水溫，運作傳統勸進宮廷大戲，動機引人非議且圖窮匕現，讓民眾厭煩，洪秀柱擁有前主席的政治高度，應扮演積極輔選的角色，下來參賽不僅陷入「球員兼裁判」的疑慮，同時也讓國民黨的世代交替產生斷層。

至於可能循「柯文哲模式」的邱文祥，康繼文說，本質上是民進黨搞「在野大聯盟」樣版，用綠營邏輯嫁接在藍營土壤上，必然出現「橘逾淮為枳」後遺症。

此外，沈智慧也說，張顯耀過去兩岸事務表現可圈可點，連檢察官都在不起訴書中讚揚張對兩岸任務有貢獻，藍營有多人表態參選是好事，但她希望國民黨改革要從台北市做起，舉辦2場參選人電視辯論，推派最好人選。

(中國時報)

曾密會談選舉 兩岸議題 是否支持… 縣政開講 陳金德打建設牌

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。