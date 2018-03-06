縣政開講 陳金德打建設牌

2018年03月06日 01:09 中國時報 李忠一 、 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣政府「縣政開講」上周啟動後，代理縣長陳金德5日晚間率一級主管前往羅東鎮開講，由於鎮長林姿妙是國民黨宜蘭縣長參選人，也讓這場開講備受關注。林姿妙致詞時細數政績，還不忘提及「拚出宜蘭好生活」的競選口號，讓這場縣政開講選舉煙硝味十足。

陳金德雖沒有參加民進黨內初選，但誰會代表民進黨出線？地方人士評估，未來勢必上演陳金德與立委陳歐珀的「雙陳」之爭，尤其巡迴12鄉鎮市的縣政開講，每場都有600、700名民眾參加，三星鄉更達千人，對陳金德的評價也有拉高趨勢。

縣政開講前，陳金德私下表示，他希望把任何一件事情做好，建立典章制度及政策方向，擔任縣長的人是否具備有「開創的能力」，這也正是很多人的憂心所在。

林姿妙致詞時細數政績，她感謝陳金德可以關心地方，看到眾多鄉親前來參加，表示羅東人對縣政非常重視，盼大家共同打拚，拚出宜蘭好生活；而羅東鎮財政可以轉虧為盈，是所有鎮民與公所團隊打拚出來的成果。

林姿妙指出，羅東鎮在各項指標，如垃圾分類減量在全國拚到第1名，藝穗節等活動都帶動人潮與商機，使得羅東鎮全都動起來，其他如活絡公共造產、綠美化等，任內成績斐然。

陳金德表示，現在提到發展，大家會想到礁溪鄉、宜蘭市，羅東鎮除了周六、日外，反而不像過去繁華熱鬧，原因在於羅東太小。

陳金德指出，羅東面臨都市發展受限、容易淹水、塞車等問題，當縣長不能讓百姓財產變薄，未來至少會投80億元建設，在4年完成，期待未來羅東能恢復繁華。

(中國時報)