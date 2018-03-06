民進黨嘉縣初選 傳地下賭盤介入

民進黨嘉義縣長初選兩強對決，民調結果將決定誰代表民進黨選嘉義縣長，左為前農委會副主委翁章梁，右為嘉義縣議長張明達。（呂妍庭翻攝）

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中國時報
／綜合報導

民進黨嘉義縣長初選民調5日晚間舉行，今天上午確定由誰出線。昨晚民調過程中，陸續有民眾接獲語音民調電話干擾，導致翁章梁和張明達陣營互控對手出奧步，雙方都強調蒐證後將向黨中央提出取消對方候選人資格；檢調查獲疑似地下賭盤帶回傳訊7人，經檢方複訊後，涂姓男子及其妻各以5萬及2萬元交保。民進黨發言人蔡適應表示，對初選傳出賄選和抹黑，若查證屬實將嚴以議處。

檢調追查 耳語滿天飛

昨翁章梁、張明達兩陣營把握關鍵時刻，透過車隊掃街全力衝刺、宣傳拉票，卻也傳出有地下賭盤和期約賄選涉入這次初選，挺翁章梁的立委蔡易餘甚至針對賄選疑雲，隔空質疑張明達放任團隊為所欲為，張明達團隊發言人黃嫈珺不僅以「莫名其妙」回應，也反擊可能是對方支持者反操作，對沒有證據、意圖影響選戰的影射手法，若有任何傷害選情的行為，張明達陣營絕對會提告。

晚上民調進行期間，雙方陣營各自接獲支持者反應，指有語音民調電話疑似想藉此占線，影響民調進行，張明達陣營率先以「抓到了」質疑翁章梁陣營以詐術意圖影響初選，已嚴重違反選對會規範。

黃嫈珺直指語音電話是對手陣營發出，表示無論初選結果如何，都將蒐集證據，籲請黨中央取消翁章梁候選人資格。

同時間翁章梁陣營也發表嚴正抗議，除表示第一時間已立即向黨中央反映檢舉，要求黨中央務必徹查清楚，追查幕後操作者外，翁陣營發言人林緗亭也說，不論民調勝出與否，都會把證據交給黨中央，請黨中央取消張明達候選人資格，絕不能讓這種奧步招數繼續存在。

賄聲賄影 控對手操弄

昨不只兩陣營狂掃街催票，相互拚場，呼籲民眾在家守候電話，檢調從朴子市和六腳鄉帶回4位民眾，深入了解是否有期約賄選和開地下賭盤，意圖左右選情的情結，恰巧網路聞人「小商人」一早也在批踢踢爆料有地下賭盤，時機點十分詭異。

隨檢調調查動作一出，各種難以證實的流言也出籠，包括涉案人指向是1名麵包店老闆要求員工寫下住家電話，再發給每位員工200元，間接暗示要求員工支持特定參選人。

另也有傳聞指出，賭盤除有讓盤外，最早還有PK盤，不過究竟要去哪裡下注？找誰下注？熟悉政壇的人指空穴來風的機率比較高。

(中國時報)

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