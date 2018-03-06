哲妃互咬對方抹黑 要求自制

2018年03月06日 01:09 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

民進黨台南市長初選民調本周登場，黑函依舊滿天飛。陳亭妃5日指控對手利用10多個人頭假帳號，在臉書、Line社群散布7支不實抹黑影片，除向警方提告，也向黨中央檢舉。黃偉哲陣營強調，真正被抹黑的受害者是黃偉哲，希望陳亭妃陣營能自制。

選對會督導小組召集人沈發惠表示，關於違規宣傳民調部分交由民調小組進行認定，至於網路攻訐部分，會依事證展開調查。

昨天上午陳亭妃偕同市議員蔡旺詮召開記者會，公布有對手利用網路散布「毀妃計畫」三部曲。蔡旺詮指出，該計畫的第一部曲是製作抹黑影片在網路散播；第二部曲是大量購買假帳號；第三部曲是在民調前1天，利用晚上10點到11點15分1個多小時，全面用假帳號放送抹黑影片，傳遞不實訊息，刻意影響選情。

蔡旺詮說，至少有7支抹黑影片，內容粗俗、違背民主素養，大大傷害參選人及民進黨形象；散播者的帳號，經臉書公司證實為假帳號已予撤除下架，但YouTube的影片一時難以撤下，因此已報警處理，並向黨中央提出檢舉要求制止、發澄清聲明、進行調查，也請選民理性思考，不要被抹黑手法矇蔽。

陳亭妃除痛陳這就是黑函，遺憾這場初選已經變質。她說，10年議員10年立委她都待在教育委員會，自詡「教育市長」，下一代競爭力攸關社會強大，是重要課題，卻被對手陣營拿來攻擊；對方一直喊遭抹黑，卻是邊喊邊做，令她十分難過，不得不站出來呼籲，「請停止吧！」

針對陳亭妃控訴被抹黑，黃偉哲陣營發言人邱莉莉也表示，他們有人證、物證，顯示真正遭抹黑攻擊的受害者是黃偉哲，相關事證將交由黨中央處理。黃偉哲面對抹黑攻擊的堅忍態度，都是為了初選後團結整合，希望陳亭妃陣營能自制。

邱莉莉還出示多張Line群組截圖，直指陳亭妃後援會幹部在網路及Line群組，發布攻擊黃的不實言論，已蒐集38個網路帳號並比對出確實位址，之所以不願意公開，是因為黃希望黨內團結。

(中國時報)