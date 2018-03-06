侯友宜完成登記 與周錫瑋隔空交火

前新北市副市長侯友宜（左）5日登記國民黨新北市長黨內初選，前台北縣長周錫瑋（右）再批初選機制「機關算盡」。（黃世麒、陳怡誠攝）

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中國時報
／新北報導

國民黨新北市長初選5日正式登記，周錫瑋僅派人領表沒登記，他批新北黨部初選一意孤行、偷梁換柱，缺乏民主機制，籲黨中央接手辦理；侯友宜完成登記後，隔空回嗆周錫瑋「批評別人不會成就自己」，登記第1天已瀰漫濃濃火藥味。

周錫瑋昨派政策中心主任陳坤榮領表，沒現身登記，在政策中心開炮指出，初選方式應由參選人協商決定，市黨部直接公告內容非常不民主，無法讓市民充分了解參選人能力。

周錫瑋說，先前好像在跟新北市府競選，現好像掉到市黨部主委李乾龍的陷阱裡，爬不出來，更暗指李乾龍「機關算盡」，然後李還裝無奈。他更以先前基隆市民調出包，再次呼籲國民黨中央接手辦理民調，「人在做，天在看啦！」

相較於周錫瑋炮火猛烈，侯友宜一派輕鬆親自現身黨部，見到大批媒體仍先問候「呷飽沒」，接著笑稱自己已吃飽，才有力簽名登記參選，媒體用台語提問時，「登記」2字台語發音不夠標準，他還化身小老師教導發音，更一一與在場媒體握手，展現親民作風。

侯也擔起藍營母雞角色，身旁除有意參選新北市議員的新北市2名前副發言人葉元之、江怡臻，台北市議員鍾小平也到場助陣。

侯友宜說，一切按黨機制走。是否願意與周錫瑋辯論，侯說，競選是把自己對市政想法清楚表達讓選民認同，透過活動、臉書，要怎麼做對市民未來有大幅提升，才是最重要，辯論只是一個形式，卻不一定是最好的方式。

對於連日批評，侯也話鋒一轉強調，「批評別人不會成就自己，開開心心為新北市做事」最重要。

李乾龍回應，公告一切依黨中央辦法，詳細作業內容也有報黨中央核准並報內政部備查，並無不妥，他也強調，初選時間從年初、年前到元宵節過後，已與有意參選人協調後，延後多次，非倉卒決定，是否辯論只要參選人都同意，他沒意見，黨部絕對公平公正。

(中國時報)

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