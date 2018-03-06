角逐金門縣長 前立委勸退現任立委

2018年03月06日 01:09 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

金門縣長選戰烽煙已起，前立委陳清寶5日公開喊話，要求現任立委楊鎮浯不可「吃碗內、看碗外」轉換跑道投入縣長選舉，應將立委工作做好、做滿，以免辜負鄉親付託。連月來感受鄉親「勸進」熱情的楊鎮浯則表示，他非常感謝大家的關懷，但一切仍在審慎評估中，尚未做出最後決定。

陳清寶昨以國民黨中央評議委員名義，在金門日報刊登以「吃碗內、看碗外？」為題，關懷金門系列之一的廣告中指出，坊間風傳立委任期才過一半的楊鎮浯準備投入縣長選舉，讓他不敢置信，希望只是空穴來風。

目前在金寧鄉公所擔任祕書的陳清寶強調，國民黨費盡力氣，才讓楊鎮浯當選立委，如今任期才過半，就對縣長、立委2個重要的位子都想要，實在不應該。即使楊自認「天縱英才」也不適合炒短線，否則容易把自己的路走絕了。

陳清寶說，只因內心有所感，才會善意提醒楊鎮浯眼光應看遠一點，如此對楊和金門都好，千萬不要「呷緊弄破碗」。

楊鎮浯則表示，連月來鄉親確實不斷熱情勸進，黨中央也已多次徵詢他的參選意願，但仍在審慎評估中，尚未做出最後決定，對來自各界的關懷和指教，都能充分理解和尊重，也十分感謝國會前輩陳清寶的用心和提醒。

國民黨金門縣黨部主委林芳旋表示，在基層黨員強烈要求推出自己人選的情況下，黨部已啟動相關初選機制，日內將邀集有意參選者包括楊鎮浯立委和縣議員陳玉珍、李應文等人，協調出一位可能當選者，若大家有不同意見，會照規定走，包括徵召方式在內。

(中國時報)