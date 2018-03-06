3選將無共識 國民黨桃園再協調

2018年03月06日 01:09 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市黨部5日再邀3位參選人協調，會後宣布將在25日至27日一連3天舉辦初選民調，但楊麗環嚴詞否認達成共識，魯明哲稱尊重黨部，陳學聖則強調3人都未簽字恐「不算數」。

國民黨桃園市長初選共有前立委楊麗環、立委陳學聖和桃園市議員魯明哲3人登記參加，市黨部2月27日首度邀請3人協調初選相關時程，當晚楊麗環就在臉書宣布3月8日起連續3天進行民調，市黨部當晚打臉楊麗環，楊隔天又反擊，強調僅有魯1人要求延長到月底，痛斥市黨部護航特定候選人。

市黨部昨再邀集3人協調，楊麗環堅持3月上旬、魯明哲屬意3月下旬、陳學聖折衷3月中。市黨部主委楊敏盛不滿楊不斷質疑黨部，一度拂袖離去，最後3人決議18日至20日民調，無奈6家民調公司無檔期，僅能10至12或25至27舉行。黨部會後發新聞稿敲定25至27日一連3天舉辦初選民調，政見會3月20日前以電視政見會方式辦理。

楊麗環聞訊嚴詞否認達成共識，痛斥市黨部為特定候選人「量身訂做」。魯明哲強調，完全尊重黨的遊戲規則。陳學聖則說自己做過兩任黨部主委，絕對尊重黨的決議，但黨部應該先解決2位候選人的矛盾，坦言昨天的協議3人都未簽字恐不算數。

主委楊敏盛強調，「責任我全來擔！」會再持續協調。

(中國時報)