3選將無共識 國民黨桃園再協調

友善列印
中國時報
／桃園報導

桃園市黨部5日再邀3位參選人協調，會後宣布將在25日至27日一連3天舉辦初選民調，但楊麗環嚴詞否認達成共識，魯明哲稱尊重黨部，陳學聖則強調3人都未簽字恐「不算數」。

國民黨桃園市長初選共有前立委楊麗環、立委陳學聖和桃園市議員魯明哲3人登記參加，市黨部2月27日首度邀請3人協調初選相關時程，當晚楊麗環就在臉書宣布3月8日起連續3天進行民調，市黨部當晚打臉楊麗環，楊隔天又反擊，強調僅有魯1人要求延長到月底，痛斥市黨部護航特定候選人。

市黨部昨再邀集3人協調，楊麗環堅持3月上旬、魯明哲屬意3月下旬、陳學聖折衷3月中。市黨部主委楊敏盛不滿楊不斷質疑黨部，一度拂袖離去，最後3人決議18日至20日民調，無奈6家民調公司無檔期，僅能10至12或25至27舉行。黨部會後發新聞稿敲定25至27日一連3天舉辦初選民調，政見會3月20日前以電視政見會方式辦理。

楊麗環聞訊嚴詞否認達成共識，痛斥市黨部為特定候選人「量身訂做」。魯明哲強調，完全尊重黨的遊戲規則。陳學聖則說自己做過兩任黨部主委，絕對尊重黨的決議，但黨部應該先解決2位候選人的矛盾，坦言昨天的協議3人都未簽字恐不算數。

主委楊敏盛強調，「責任我全來擔！」會再持續協調。

(中國時報)

角逐金門縣長 前立委勸退現任立… 黨產會突襲 搜婦聯會12小時

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。