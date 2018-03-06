救菜農 雲縣每公頃補助7.5萬

2018年03月06日 04:10 中國時報 周麗蘭 、 曾百村 ／綜合報導 ／綜合報導

西螺果菜市場採議價方式，有固定的主顧關係，臨時來的農民只能在「水菜區」待價而沽。（周麗蘭攝）

台北農產運銷公司20天內休市11天，菜價崩跌，北農1天拍賣蔬菜量，雲林縣就占一半，「闖禍」的北農，總經理吳音寧5日傍晚終於透過新聞稿表示，會專注備戰8日開市，還稱菜價崩盤是因「陽光充足，貨量爆增所致」。「苦主」雲林縣，縣長李進勇則忙著善後，直指此次事件是不當決策造成，會全力協助農民，農民短期葉菜類耕鋤，由縣府補助每公頃7.5萬元。

菜價崩盤 怪陽光充足

北農1天拍賣蔬菜量1600公噸，雲林縣出貨的占一半，3天休市到貨量成長到3000公噸，導致量多價跌，菜農損失慘重。西螺果菜公司昨均價每公斤16.8元，跌破農委會設定8日開市地板價18元，高麗菜均價每公斤7元。

李進勇表示，現在責怪北農無濟於事，宣布3項因應措施，1、洽請量販店、生鮮超市辦理葉菜類促銷，縣府加量採購蔬菜為國中小營養午餐及縣內60多家長青食堂、社福團體加菜。2、縣府協調縣內果菜市場及共同運銷農民團體加購貯存冷藏葉菜，經費由縣府、農民團體、農民各負擔1/3。3、建請農糧署補助耕鋤。昨晚7點半他進一步表示，針對短期葉菜類耕除，縣府補助每公頃7萬5000元。估計動用第二預備金超過1000萬元。

3項措施 幫農民一把

李進勇4日與北農董事長陳景峻電話連絡，希望能在5日提早開市，因變更休市有困難，5日不可能，但仍希望6日或7日北農不要休市。

但台北市產發局市場處長許玄謀強調，若貿然臨時開市，極可能找不到承銷人進場，反而對農民造成傷害，仍決定「按表操課」，仍於5日至7日休市。

西螺農會總幹事廖錦富表示，若採以前大宗蔬菜耕鋤方式，一次清除這幾天囤積的葉菜類數量，價格應可馬上跳起來，這是最快速方法，其他方法只會愈拖愈久，愈不利、愈麻煩。

鼓勵耕鋤 價錢會上來

廖錦富說，農民不敢要求全補，補貼一些種子錢、肥料錢就很滿足，1分地補貼5、6000元就會很高興。

二崙鄉農會祕書吳曜宇表示，葉菜類主要產地在西螺、二崙、崙背，3鄉種植2000、3000公頃，只要耕鋤100、200公頃，價格馬上會上來。

採議價方式進行的西螺果菜市場，固定休周日，鮮少連放2天，5日平均交易價格每公斤16.8元，交易量1175公噸，已比前一天交易量769公噸多出400公噸，高麗菜平均每公斤7元 ，小白菜、菜、青江菜 平均10元。

(中國時報)