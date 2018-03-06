枯等2小時 只賣出1捆20元的菜

2018年03月06日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

立委張麗善、縣議員李明哲5日勘查將耕鋤的菜園，不分藍綠農民罵聲一片，甚至有菜農在西螺果菜市場站賣兩小時，僅交易一捆菜，而這捆菜還是從50元下殺6成、20元賠本成交，農民扯嗓大罵，北農以往正月初九天公生只休1天，這次休3天，元宵節後生意正好，又休3天，簡單一句「拿錢放人」，農民只要工錢。

北農拍賣市場菜價暴跌禍端起於亂休市，春節初一至初五休市算正常，開市後農曆初九（2月24日，周六）休市1天雖是慣例，但北農為了排3天連假，不該休的25日（周日）也休了，導致全台在北農交易的蔬果囤積。

北農若要元宵節（3月2日，周五）休市理應排休於假日當天，但為連放3天假，又把休市日延後到節慶過後需求量大增的3月5日、6日、7日，對最近生長快速的蔬菜產量造成第二波堵塞。

一名女菜農表示，北農休市，蔬菜成長卻沒放假，休市1天菜就老1天，種菜都要成本，政府檢討什麼都沒用，簡單一句話「拿錢放人啦！」

一名老農說，過年前天氣冷，蔬菜長不大，沒有菜可賣，過年後天氣熱，菜一直長，每天都在割，但賣不出去，北農以後元宵節不能休市。

二崙鄉青農李亞萍表示，她無法理解北農為何要這樣休，政府為吸引青農返鄉，誇稱年收入達百萬，根本沒有的事，物價、農業資材不斷上漲，消費者對畜產漲價能接受，菜價一漲就紛紛擾擾，她實在很想上台北抗議，但找不到了解他們心聲的人。

在西螺果菜市場待價而沽的菜農枯站2小時還賣不出，他們挖苦自己是「站壁的」，一捆菜從50元降到40元、30元還賣不出，只好20元拋售收攤。

(中國時報)