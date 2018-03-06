枯等2小時 只賣出1捆20元的菜

友善列印
中國時報
／雲林報導

立委張麗善、縣議員李明哲5日勘查將耕鋤的菜園，不分藍綠農民罵聲一片，甚至有菜農在西螺果菜市場站賣兩小時，僅交易一捆菜，而這捆菜還是從50元下殺6成、20元賠本成交，農民扯嗓大罵，北農以往正月初九天公生只休1天，這次休3天，元宵節後生意正好，又休3天，簡單一句「拿錢放人」，農民只要工錢。

北農拍賣市場菜價暴跌禍端起於亂休市，春節初一至初五休市算正常，開市後農曆初九（2月24日，周六）休市1天雖是慣例，但北農為了排3天連假，不該休的25日（周日）也休了，導致全台在北農交易的蔬果囤積。

北農若要元宵節（3月2日，周五）休市理應排休於假日當天，但為連放3天假，又把休市日延後到節慶過後需求量大增的3月5日、6日、7日，對最近生長快速的蔬菜產量造成第二波堵塞。

一名女菜農表示，北農休市，蔬菜成長卻沒放假，休市1天菜就老1天，種菜都要成本，政府檢討什麼都沒用，簡單一句話「拿錢放人啦！」

一名老農說，過年前天氣冷，蔬菜長不大，沒有菜可賣，過年後天氣熱，菜一直長，每天都在割，但賣不出去，北農以後元宵節不能休市。

二崙鄉青農李亞萍表示，她無法理解北農為何要這樣休，政府為吸引青農返鄉，誇稱年收入達百萬，根本沒有的事，物價、農業資材不斷上漲，消費者對畜產漲價能接受，菜價一漲就紛紛擾擾，她實在很想上台北抗議，但找不到了解他們心聲的人。

在西螺果菜市場待價而沽的菜農枯站2小時還賣不出，他們挖苦自己是「站壁的」，一捆菜從50元降到40元、30元還賣不出，只好20元拋售收攤。

(中國時報)

救菜農 雲縣每公頃補助7.5萬 新聞透視－政治力凌駕專業 人禍…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。