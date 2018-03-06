新聞透視－政治力凌駕專業 人禍還會少嗎

2018年03月06日 04:10 中國時報 曾百村

農民看天吃飯，眾人皆知，如敏豆從年前的每公斤228元掉到年後的63元，宜蘭白蒜去年2月每公斤64元，今年2月卻只剩21元，正因天氣變幻莫測，才需靠人為決策持平菜價，但最慘的是，在台灣還有政治力會讓菜價崩落，這次北農爽放假，就是最明顯的例子。

吳音寧在擔任北農總經理之前，外界對於她大多定位於「作家」、「社運人士」，即便她並沒有農產產銷的相關管理專業，但政治力介入，民進黨屬意她出任北農總經理，北市長柯文哲當時雖對她的專業有疑慮，但因必須與綠營合作，最後和農委會斡旋讓吳音寧擔任北農總經理。

但政治力凌駕專業的後果是什麼呢？吳音寧無法判斷北農連續休市的嚴重性，導致年後菜價崩跌，而當初推薦她的農委會，卻因顧慮她是「國王人馬」，罵都不敢罵，只敢將炮火移轉到台北市政府，最後形成農委會與市府互槓局面，但實際上使得農民慘賠的始作俑者，將吳音寧推上北農總經理的農委會也難逃責任。

其實早在前任總經理韓國瑜4年任內，也曾多次遇過休市3天的情形，韓雖非農業出身，但他懂得用人、也尊重專業，所以並未因休市而導致菜價崩跌的狀況，而吳音寧上任不到1年，就發生菜價崩跌，就此次事件看來，明顯非天災而是人禍，而近年來農委會不僅是屬意親綠人士出任專業要職，甚至是將農田水利會改為官派等事，屢次以政治力伸手排除專業，只會增加更多「人禍」事件發生的可能性。

(中國時報)