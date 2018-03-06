立委勘查二崙鄉菜園 日蒸發近千萬 肇禍單位該分攤

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中國時報
／綜合報導

北農接連休市，釀菜價崩盤風暴，雲林縣蔬菜每日蒸發近1000萬元，立法委員張麗善5日勘查二崙鄉菜園，她呼籲肇禍的3單位均攤經費，補償無辜遭殃的農民。

張麗善表示，雲林縣每天送到北農拍賣的蔬菜量約800公噸，每一件蔬菜都有流水單，名冊很清楚，台北市政府、台北農產運銷公司、農委會應各出1/3補償款，彌補農民心血。

張麗善昨與西螺鎮籍議員李明哲勘查二崙鄉一處將耕鋤的蚵白菜園，農民噴灑落葉劑加速腐爛，翠綠菜園變成滿園農廢棄物，甚至任「踩」無妨。張麗善表示相當難受，北農莫名其妙連續兩度休市3天，曝露現任總經理吳音寧是外行領導內行，對比前任北農總經理韓國瑜領導時期，如今是荒腔走板至極。

張麗善抨擊，民進黨去年為奪取北農董事長、總經理職位，造謠生事逼迫韓國瑜下台，改以政治力官派，政治領導專業，嘗到苦果的是農民。

張麗善指出，連日休市造成平均交易價格由休市前的17元，跌到2元，農民心在淌血，3單位應以成本價補回北農人禍造成暴跌的價差，以每公斤補12元計算，雲林每日800公噸要960萬元。

雲林縣議員李明哲表示，錯誤的政策比貪汙還可怕，近兩年從日本核災食品進口立場搖擺、菜價上漲就打壓、找不到農工可用，致使日夜在田間打拚的樸實農村耕作者常面臨血本無歸困境，農民生存權益受衝擊沒有底線，農政單位悖離農民，農委會主委、副主委、農糧署官員應知廉恥引咎下台。

台北市議員汪志冰則表示，北農不是第1天成立，全台北市沒人比北農更懂果菜產銷，半年前開會決定休市日期，但開會當下北農卻未展現專業堅持，半年來也沒人發現，她痛批市府根本是失能狀態，把納稅人的錢拿去睡覺，人禍造成菜價崩跌，驗證北農CEO是何等重要，不是隨便叫一個人來做就可以。

台北市議員陳建銘說，總經理吳音寧至今神隱，令人不解北農到底是誰在管，他要求吳出來面對，給果農、菜農一個交代。他呼籲，北市府和農委會不要再互相開砲，趕快坐下來面對現實，替農民解決問題。

(中國時報)

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