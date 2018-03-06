不處理不安心 林慧如跳車回雲林

2018年03月06日 04:10 中國時報 周麗蘭 、 鐘武達 ／綜合報導 ／綜合報導

北農連續休市引菜價崩盤，來自溪湖農村、活躍社運界的北農CEO吳音寧闖禍了，依然選擇扮演神隱少女，發「陽光」聲明聊備一格；對照30年前與父親林國華因520農民運動入獄的雲林縣農業處長林慧如，乍聞北農又要休市卻急如熱鍋蟻「跳車」，取消日本公務行，兩人同為農民服務，卻有著虛無縹緲與腳踏實地的天壤之別！

農運出身的雲林縣農業處長林慧如，4日原本要搭機赴日參訪東京食品展，途中得知北農第二次連續休市恐造成雲林菜價不可預期的崩盤，中途在新竹下車，老公趕到交流道會合，把她接往縣府開會，主導籌畫縣府因應措施。

林慧如不願多談北農的作法，只表示「決策錯了就錯了，敏感度不夠，現在應該知道了」。對於雲林農民遭北農連續休市池魚之殃，林慧如嘆口氣說「不處理，心不安」。

雲林縣副縣長丁彥哲率相關局處4日至8日參訪東京食品展，林慧如是成員之一，北農連續休市導致蔬菜嚴重滯銷消息傳出時，林慧如正坐在高速公路上的小巴裡。林一路上坐立難安，思考後決定「跳車、棄機」，中午12點行經新竹交流道，她向丁告假下車，縣長李進勇也同意她返回崗位，林的老公剛好在關西附近，順道載老婆回縣府參加下午5點的緊急會議。

林慧如在電話中向李進勇報告，北農如果5日、6日、7日又休市，菜價崩跌後果難料，縣府應幫農民挺住。

至於吳音寧，號稱長期關心農業，但休市引發菜價崩跌風暴以來，即神隱不出面，似乎換了位置就換了腦袋。吳音寧父親是鄉土作家、現任總統府資政吳晟，擔任北農總經理之前是彰化縣溪州鄉公所祕書，組織「溪州尚水農產公司」，號召年輕人與在地農民生產有機「溪州尚水米」。

吳音寧接任北農總經理的人事案曾引發軒然大波，這次讓外界再次提及竟是因休市風暴，相較過去她在社運界及推廣友善農耕的活躍，出事神隱的態度令人費解。

(中國時報)