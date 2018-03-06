黨產會突襲 搜婦聯會12小時

婦聯會臨時會員代表大會1月31日決議不簽行政契約，黨產會隨即派員前往婦聯會調閱資料。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

黨產會追查婦聯會2006年前勞軍捐相關帳冊檔案，先是指控辜家搬走170箱檔案資料，昨天再前往婦聯會展開另一波大規模的搜查行動。據了解，黨產會派出18名人員，從上午9時30分到晚間9時30分，搜查行動從婦聯會頂樓查到地下室，每個房間甚至角落都不放過。

已約辜懷如說明財務

黨產會發言人施錦芳表示，由於辜家日前從婦聯會人員手中搬出資料，黨產會想確認是否婦聯會大樓尚有2006年以前勞軍捐相關資料，「想確認是否有其他備份，希望從中找出相關資料」。

施說，黨產會有事先知會婦聯會，若有需要可請律師陪同，不過昨天的行動尚未整理出明確資料或事證，尚需將資料帶回後才可以比對研究。

在拒絕行政契約後，黨產會隨即認定婦聯會為國民黨附隨組織並展開調查。根據黨產會的說法，婦聯會僅保存近10年的資料，過去的財務紀錄，如勞軍捐紀錄等均不知去向，為查婦聯會2006年以前相關資料的去向，已約談婦聯會前主委辜嚴倬雲的三女辜懷如及會務人員等。

雖然一再指控辜家隱匿資料，但是否要將辜家相關人士移送檢調調查，施錦芳則說，還在加速補正調查資料，要移送也要把事情都釐清再處理。

雷倩批搜查非常荒謬

因應黨產會鋪天蓋地搜索行動，婦聯會也派出7位律師全程參與，並逐一比對與確認黨產會清查內容及要帶走的資料。黨產會此一搜索行動，主要是為釐清是否有「失落」的勞軍捐等財務資料存放在婦聯會，婦聯會主委雷倩說，非常荒謬，直呼婦聯會是遭受池魚之殃。

(中國時報)

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