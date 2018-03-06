綠委提廢注音 教師批搞亂根基

2018年03月06日 01:09 中國時報 林志成 、 盧金足 、 吳敏菁 、 廖肇祥 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

民進黨立委葉宜津主張廢除注音符號、改用羅馬拼音，教育部表示，12年國教國語文課綱，只納入注音符號、未納入羅馬拼音。北一女國文老師歐陽宜璋說，廢注音符號、改用羅馬拼音，小學生要先學英文字母和讀法，再學中文，學習根基被搞亂，更難保傳統中文優勢。

教育部國教署組長武曉霞表示，教育部現在正討論明年起要實施的12年國教課綱，其中語文課綱方面，明訂小學中低年級學生要學會注音符號的運用，但並未將羅馬拼音納入其中。

歐陽宜璋說，台灣的國民教育普及，小學注音符號辨識與書寫功不可沒。如果廢除注音符號、改用羅馬拼音，那等於抽離學習根基，帶來教育混亂。

新住民要融入台灣，必須學會話與識字，來自柬埔寨，在台17年的洪玉婷說，她就是以注音符號學習中文，才3個月就會講也聽得懂，讀寫都沒問題。

藍委林麗蟬以自己來台的經驗說，中文一字多義、一字多音，對母語非中文的人來說很難懂，很多新住民姐妹仍是靠注音去理解中文，只要記熟ㄅㄆㄇ，很快可上手。至於改羅馬拼音能與世界接軌？林麗蟬直言，「要跟英語國家交流，學好英文就好了。

國民黨立委柯志恩表示，無法理解葉宜津聲稱這樣可以跟國際接軌有何關係，反而比較像在搞政治操作，就跟新台幣改版、改路名類似，什麼都跟政治扯在一起。

(中國時報)