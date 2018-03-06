景氣復甦龜速 下半年不妙

2018年03月06日 01:09 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

全球景氣逐步復甦，但台灣的成長腳步似乎跟不上國際；商業發展研究院昨公布最新「商業服務業景氣動向分析與預測」顯示，台灣商業服務業景氣將持續緩慢爬升至今年7月無虞，但景氣循環指數卻是「龜速」爬行，顯示整體經濟結構呈現「低度均衡」現象，商研院警示，下半年應採取較高的戒備，並做應有的努力。

內需不振 物價飆漲

商研院最新公布的「循環指數」是從過去、現在的各項經濟數據來預測接下來景氣循環的波動程度；最令人擔憂值得警惕的是，目前商業服務業景氣循環指數12月實際值為99.77，持續緩慢上升到今年7月估計值為99.85，但若拉長到18個月來觀察，指數平均每月才上升0.0228，顯示未能恢復正常趨勢水準前(以指數100為基準)，上升步調已緩慢下來。

景氣循環預測小組組長彭俊能分析，去年台灣出口呈兩位數成長，但從商業服務業景氣動向來看，國內消費、內需市場卻沒有大幅提振，在衛生紙、外食等基本民生消費品價格飆漲下，無疑是讓台灣低薪的「瘡疤」愈來愈大。

彭俊能進一步指出，物價上漲後，央行可能得採取升息動作，但真正的問題是薪水不漲、內需消費不振，升息卻讓民眾貸款買房子的壓力變更大；此外，企業在承擔更高的資金成本下，利潤變得更薄了，要替員工加薪難上加難，如此環環相扣，經濟恐陷入惡性循環，政府應及早提高戒備。

利潤變薄 加薪更難

景氣循環預測小組比較過去各次的復甦過程發現，2008年金融海嘯時，同行指標循環指數急速下墜，至2009年6月指標為97.39快速爬升，經過18個月回到長期趨勢正常水準的100，平均每個月上升0.145，屬於典型的V型復甦。

(中國時報)