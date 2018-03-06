川普貿易戰 將成市場黑天鵝

2018年03月06日 01:09 中國時報 林國賓 ／綜合外電報導 ／綜合外電報導

美國總統川普上周四預告將對進口鋼鋁課徵懲罰性關稅，華爾街知名大多頭策略師警告，貿易戰若開打，將成為金融市場黑天鵝，美股恐將回測2月低點，投資人不宜買進，短線應先保持觀望。

投銀Raymond James首席投資策略師索特（Jeff Saut）是在上CNBC節目《Trading Nation》時做以上表示。他說：「川普打擊外國鋼鋁進口的措施要是演變成全面的貿易大戰，那我就說不準這波回檔的底部會在哪，我會先袖手旁觀，直到一切情勢明朗化後再作打算。」

川普上周四宣布最快本周對進口鋼鋁實施懲罰性關稅，消息一出在股市引爆賣壓，美股周線吞下長黑，道瓊工業指數大跌3％，標普500挫低2％。

索特進一步指出：「大家接下來幾周最好保持觀望，因為我認為差不多需要這些時間情勢才會明朗，如果川普的措施引發其他國家採取報復，應該會在接下來幾周揭曉。」

索特表示，川普之舉勢必引發國際社會不滿，對股市是利空，美股可能回測2月修正波的低點，所以不建議投資人買進，「短線股票就如同掉落的刀子，當然不可以去接。」

索特坦言，川普宣布對進口鋼鋁課稅確實出乎他的意料，不過此一消息並不會改變他長期看好美股的立場。

索特認為，根據經濟與企業獲利成長，美股基本面走多的格局最長還可以維持10年，此外市場整體投資部位偏低也是美股長線看多的一大訊號。

總結來說，索特的結論是，「川普的政策確實會對美股短線帶來雜音，但若以長線角度來看，這說不定也會是個買點。」

(中國時報)