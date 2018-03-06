台塑建海淡廠 批環署不合理

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中國時報
／台北報導

台塑集團總裁王文淵昨（5）日再度感嘆國內環評法、勞基法不利產業發展。王文淵表示，台灣是個島國，要經濟發展，一定要依賴工業。台塑四寶1年折舊費用最高600多億元，去年降到400多億元，可見沒擴大投資，但不是台塑不願，而是環境使然，只能去美國等海外找尋機會。

王文淵昨在台塑舉辦的媒體餐會中感嘆地說，兩岸政府都對環保要求愈顯嚴厲，但大陸是採正向、鼓勵升級，讓環保、經濟雙軌並進；台灣卻是負向、懲罰態度，淪落民粹、不合理討論。希望政府能正視，讓環評制度、要求是「合理、正向、做得到的」。

針對台塑規劃投資54億元興建麥寮海水淡化廠，環署要求未達日供應10萬噸就要罰錢。王文淵指出，「我們是人、不是神！沒有一家企業可以保證120天都能全能運轉、機器零故障！」

尤其，海水淡化運作實有耗能等負面影響，要求100％高標運作，不就跟環評的保護環境訴求相互違背，實在不太合理。

台塑企業近年除越南鋼鐵廠外，目前石化本業新布局計畫包括美國德州投資50億美元、路易斯安納州94億美元，還有大陸的寧波、彰州不鏽鋼廠等。

王文淵表示，台塑企業原想在台灣改善設備和製程，例如新的製程能耗和排水等都會減少，但從六輕擴產的環評，到近期備用水源的海水淡化廠環評的結果，即使台塑致力大降汙染，仍無法過關，只好轉向海外投資生產，對此深感無奈。

台塑化董事長陳寶郎解釋，願意投資54億元蓋海水淡化廠，在能力所及範圍，會盡量配合政府要求維持高產能，但沒人能保證每日提供多少量，這與海水水質、設備可能發生故障等都有關係。

台塑表示，環署要求未達標準就要罰錢，實在不合理，會持續與環署溝通。

(中國時報)

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