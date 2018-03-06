S9開賣開紅盤 半小時搶光

2018年03月06日 01:09 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

非蘋陣營大反攻，5大電信業者昨同步開賣三星旗艦手機S9、S9 Plus，一掃蘋果iPhone X去年叫好不叫座的銷售陰霾，預售首日不只開出紅盤，出貨量最大的中華電信，開賣半小時內就搶購一空，看好接下來還有Sony以及宏達電新機接棒，氣勢大振。

中華電信行通分公司總經理陳明仕表示，這次賣最好的是珊瑚藍，占預購量大約6成，反而不是三星主打的丁香紫色，就預購成績推估，後續領機熱潮及正式開賣，應該還有一波不錯的銷售表現，將帶旺整體業績。

高價手機向來以iPhone馬首是瞻，不過蘋果去年兩款新機，iPhone8因與iPhone7差異不大，銷售慘澹，被寄予厚望的iPhone X卻因價格高不可攀，不到半年就折價，讓電信業者相當失望。

為避免太貴嚇跑換機族，三星此次針對S9訂價顯得謹慎，除小尺寸的S9開價2萬5,500元，與iPhone8如出一轍外，銷售占比達7成的S9 Plus（128GB），也不敢突破3萬元的訂價壓力線，就怕重蹈iPhoneX後轍。

台灣三星副總經理李元榮說，高階手機買氣有復甦趨勢，從三星網站上直購數據分析，過去約有10％，去年Note 8推出後，已提高到近3成，再加上Yahoo、PChome、momo購物網等電商通路齊賣，銷量將再成長2成。

五家電信業者方面，為了激勵換機潮，也鼓勵用戶搭1,000元以上的月租費，此次搭售不惜成本，如台灣大哥大攜碼及續約用戶，送3個月999元的國內通話費，台灣之星則祭出「免費尺寸小升大」，還喊出買貴退差價。

(中國時報)