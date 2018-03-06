文在寅和平函 金正恩歡喜收

2018年03月06日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓總統文在寅派出的十人訪朝特使團，5日下午搭乘專機抵達平壤，進行為期兩天的訪問。特使團於傍晚6時與北韓領導人金正恩會面並共進晚餐，這是金正恩上台後首度會見南韓官員。首席特使鄭義溶將向他轉交文在寅的親筆信，希望促成北韓和美國對話。

特使團與金正恩晚餐

特使團一行由青瓦台國家安保室室長鄭義溶率領，還包括國家情報院院長徐薰、統一部次官（副部長）千海成、國家情報院第二次長金相均、青瓦台國政狀況室室長尹建永，以及5名工作人員。鄭義溶於啟程前表示，他將轉達文在寅對實現朝鮮半島無核化及永久和平的決心。

北韓中央電台、朝中社等媒體也報導特使團抵達平壤，北韓祖國和平統一委員會委員長李善權一行前往機場迎接。

韓聯社稱，特使團於下午1時50分許從京畿道城南市首爾機場搭機，下午2時50分左右抵達平壤順安機場，除李善權外，迎接的還有統一戰線部長金英哲等人。雙方在機場貴賓室交談約10分鐘。

下午3時40分，特使團抵達下榻的高坊山招待所，雙方協調特使團的行程，並敲定當晚與金正恩會面。金正恩接見南韓特使團，反映他樂見兩韓關係改善。高坊山招待所是北韓高級休養設施，從迎接人員、警衛、住宿準備情況等來看，北韓為款待南韓特使團做足了準備。

南韓外長官康京和表示，南韓敦促並希望北韓把握當前機會，展開真誠對話。南韓將持續推動對話，與美國保持密切合作，勾勒出北韓無核化路線圖。

兩特使爭取赴美說明

康京和說，目前北韓尚未表現出與美方開展無核化對話的意向。但北韓也很清楚，在目前國際社會強硬施壓制裁下，不與美國談判就無法保障其核心利益；不採取實質性的無核化措施，對北韓的制裁和施壓就會一直持續。

與此同時，以平昌冬奧會為契機形成的對話氛圍也有必要延續下去，南韓願為北韓與美國展開無核化對話創造機會。

特使團預定6日下午返回南韓，鄭義溶和另一位特使徐薰還爭取本周赴美，向美國總統川普當面說明平壤之行的結果。南韓政府還計畫就斡旋北韓與美國對話的情況，與大陸和日本溝通。

(中國時報)