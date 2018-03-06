半島無核化 挑戰不是一般大

2018年03月06日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓總統文在寅的特使團5日前往北韓，他們此行最迫切的任務，在於說服北韓把核武計畫攤在談判桌上、與美國展開談判，但平壤多次強調廢核非選項的立場，也不接受有前提的商議，對特使團無疑是重大挑戰。

南韓這次派出特使團的成員，除了首爾涉美、對朝最重要的官員外，更包括文在寅的心腹─青瓦台國政狀況室長尹建永，專家分析，文在寅希望藉此展現對平壤的誠意。

南韓《中央日報》5日評論，特使團的使命，就是至少讓金正恩同意討論無核化議題，甚至得到北韓短期內不再發導彈挑釁的保證，北韓若願釋放扣押的美國人，將有助於營造對話氣氛，但在獲致上述成果、且美國表態願與北韓對話後，兩韓領袖會談才可能實現。

「峨山政策研究院」學者車斗鉉（音）分析，特使團必須「說服金正恩改變強硬立場…並讓平壤瞭解，兩韓關係要進一步，就得與美國對話，不跟美國談判是北韓的損失。」

美韓將在殘障冬奧結束後的4月舉行年度聯合軍演，此時派特使團北上，正是為了趕在軍演前鞏固對話契機，避免朝鮮半島再次陷入危機。澳州智庫「洛伊國際政策研究所」的葛拉罕分析，派遣特使展現文在寅「不願失去冬季奧運後（和平）動能的決心」「文在寅試圖介入北韓與美國間，也就是說南韓要扮演消除緊張的角色，希望至少能先發制人，阻止緊張情勢升高。」

南韓東國大學政治學教授高有煥（音）指出，文在寅欽點鄭義溶和徐薰，就是期望在美朝間斡旋，創造讓美朝願意坐下來談的情境。《中央日報》分析，兩人深受文在寅信任，是青瓦台對美和朝事務的核心窗口，不但能向北韓詳述首爾的立場，之後更可對華府解說特使團訪問的成果。

除了鄭、徐兩位部長級官員，《東亞日報》特別指出，青瓦台國政狀況室長尹建永進入特使團，正是為了向北韓傳遞「團員包括對內和對外親信人物」的信號。文在寅自2012年轉戰政壇後，尹建永就在他身邊效命。青瓦台官員曾說，「青瓦台內能讓總統不掩飾流露感情的，幾乎只有尹室長一人。」

(中國時報)