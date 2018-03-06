義大選揭曉 五星運動覬覦大位

義大利反體制疑歐民粹派「五星運動」，在4日舉行的國會大選中，成為單獨掌握最多議席的政黨，該黨黨魁迪馬奧（中）5日在羅馬召開記者會時，一名記者上前親吻他的臉頰道賀。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

義大利國會參眾兩院大選5日開票結果顯示，受全球民粹浪潮影響，反體制、疑歐派和極右派政黨大有斬獲。儘管沒有任何單一政黨或聯盟贏得過半議席，前總理貝魯斯柯尼領導的右翼聯盟和反體制民粹派「五星運動」各自表明籌組聯合政府「責無旁貸」。

據已開出近80％選票，幾乎確定三大主要參選政黨與聯盟皆無法單獨執政。而將近半數選民支持原處於邊緣位置的幾個民粹派政黨，義大利這個歐盟第4大經濟體回歸主流政治的希望渺茫，將使歐洲聯盟整體的走向更加進退兩難。

從政治結盟角度來看，前總理貝魯斯柯尼的「義大利前進黨」、反移民的極右翼民粹派「聯盟黨」（原稱北方聯盟）及「義大利兄弟黨」組成的中右聯盟，拿下約37％選票，將是義國會最大政團。而執政的「民主黨」的中左派聯盟遠遠落居其後，只取得約22％選票。

聯盟黨領導人薩爾維尼5日表明，他的中右翼聯盟「有權且有責任」組織新政府。中右翼聯盟領袖原為81歲的前總理貝魯斯柯，但他的「義大利前進黨」敗給同盟的「聯盟黨」，因而在中右聯盟的主導地位不保。

就個別政黨來看，反體制的疑歐民粹派「五星運動」，得票率約32％，可望成為義國國會掌握最多議席的政黨。而「民主黨」、「聯盟黨」、「義大利前進黨」各取得19％、18％、與14％選票。

五星運動的31歲年輕黨魁迪馬奧，選前傾向不與其他黨派結盟，但他5日表示，他有責任籌組新政府，並已準備跟所有黨派展開談判。也有分析指出，中右翼聯盟與中左翼聯盟可能合組類似德國的大聯合政府。

即將交出政權的「民主黨」已承認落敗。法國的歐洲事務部長認為，義大利民粹政黨的崛起，反映出義國處於移民危機的前線、深感遭到歐洲背棄。

在此之前，歐盟龍頭德國因極右政黨崛起、取得國會議席，而陷入新政府難產的危機，在延宕了161天後，左右翼合組大聯合政府才終於4日大勢底定。

(中國時報)

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