黑水溝海釣 日艦水炮猛轟

2018年03月06日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

兼營娛樂漁船的蘇澳籍「東半球28號」連續2天被日本公務船驅趕，幸好在海巡署護漁下，人船未遭日方扣押。由於台日漁業委員會會議在即，時機敏感，蘇澳區漁會理事曾太山5日痛批日本「鴨霸」；他表示，漁民守法，沒有到日方經濟海域，卻遭日本人驅趕，希望政府硬起來，不然漁民出海捕魚都受到日本人打壓。

宜蘭黑水溝是台灣傳統漁場，位於宜蘭和日本與那國島之間，「東」船有釣客4日在臉書上稱：「今天差點被押到日本」，並上傳日本水產廳漁業取締船追趕、噴水畫面佐證，海巡署出動艦艇趕來護漁，才平安歸來。消息經網路轉貼後，日船追我方漁船的消息曝光。

蘇澳漁會理事 斥鴨霸

根據吳姓釣客所公布3段影片內容來看，第1段影片可見日本水產廳漁業取締船對東半球28號海釣船噴水，其船樓上「水產廳」字樣清晰可見，影片中還可以聽到多次「立刻停船」的廣播。

第2段影片則顯示海巡署蘇澳海巡隊100噸級PP-10055號巡防艇靠泊該船，接駁1名該船人員。而最後1段影片顯示，8時39分，日本水產廳漁業取締船距離我海釣船距離約1至2公里，事發位置在蘇澳外海，海釣船船上1人以閩南語講「進到我們家裡，對我們噴水，太過分了！」

海巡馳援 釣客稱未越界

畫面上，有民眾拿出手機定位系統，強調明明就在我方海域沒有越界，卻還是遭到日本船艦攔截。吳姓釣客的臉書昨有不少人留言打氣，也有其他釣客反映在吳被驅趕的前一天，就遇到同艘取締船，用船上的LED看板要求離開。

漁業署5日指出，「東」船2月28日以特定漁業身分從蘇澳出港，3日上午遭日船追趕後返港，當時遭日方緊追的位置是在已談定的台日協議水域範圍外約10浬；「東船」4日則以娛樂漁船身分載釣客出海，但當日在暫定執法線東側遭日方水產廳漁業取締船緊追。

連2天被驅 業主低調

漁業署表示，4日上午7時，「東」船雖然有超過暫定執法線，但是在與那國島西側、台日重疊經濟海域內，未進入日方島嶼12浬領海範圍，該水域並非已談定的台日協議水域，我方可主張作業。

然而當天是以娛樂漁船身分出港，有作業範圍不能超過30浬限制，如違反可依《漁業法》處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。漁業署表示，如「東」船經查證超過作業範圍，將會依規定嚴處。業者則低調地說：「事情過了就算了，平安最要緊。」

(中國時報)