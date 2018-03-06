有錢不賠還抗告 土豪哥遭假扣押

「土豪哥」朱家龍涉害死小模，家屬求償並聲請假扣押獲准，朱不服提抗告，遭高院駁回。圖為高院去年首度開庭提訊朱。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

「土豪哥」朱家龍被控前年在W飯店辦毒趴害死郭姓女子，郭的父母打官司求償並聲請假扣押朱的財產210萬元獲准，朱不服提抗告；高院認為他沒有賠償誠意，且又擁有他國護照有逃亡之虞，難以確保郭的父母日後可以獲得賠償，有假扣押的必要，5日駁回抗告。全案可再抗告。

29歲朱家龍是桃園永平工商董事長朱仁才之子，他因高調追求東吳正妹，開勞斯萊斯迎娶等炫富事蹟，被封為「土豪哥」。朱涉嫌在前年於台北市W飯店開毒趴，得知參與派對有人出狀況，他未立即停止還不在乎地回稱「哈哈大笑」，最後導致郭女不幸死亡。

北院將朱判刑10年，目前高院審理中，他也因此遭羈押至今；郭的父母另向朱男提起民事求償，並聲請假扣押他的財產210萬元，台北地院認為假扣押聲請符合要件裁定准許，查封朱男名下2間房屋及股票、存款7萬元。朱不服提抗告。

高院審理時，朱的律師表示，朱被查封的股票市值就超過210萬元，打算拿出210萬元交給法院「反擔保」，希望撤銷所有查封；但是法官反問，既然可以拿出210萬元反擔保，為何不願先賠郭家一些錢，即使是金額較少的醫藥費、喪葬費也好，律師則表示民事判決後會處理。

高院認為，朱在案發後未賠償郭的家屬殯葬費、醫療費等任何損失，且他有可能在判決確定前獲停押交保，因他擁有加拿大與台灣雙重國籍，恐有出境逃亡之虞，為確保日後民事官司定讞後的強制執行，駁回他的抗告、裁准假扣押。

(中國時報)

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