慈湖潑漆 9人到案獲交保

桃園檢警5日大動作拘提涉嫌在228當天到慈湖潑漆者，蔡丁貴也前往了解。（蔡依珍攝）

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中國時報
／桃園報導

10名獨派青年228當天到蔣中正大溪慈湖陵寢潑紅漆，桃園地檢署5日指揮警方拘提8人，其中6人遭拘到案，另有3人自行前往，訊後分依毀損等罪嫌諭令3到5萬元交保，並多由聲援者籌措保金獲釋。

桃檢指出，專案檢察官到場勘驗，發現紅漆已經滲透到大理石棺木，遺像以及地毯也已毀損，勢必得更換；而且涉案人士還試圖衝撞在場憲兵，涉嫌違反公然侮辱公眾紀念場所和妨害公務罪嫌，另毀損罪也由國防部後備指揮部提告，均依法偵辦。

檢警連日比對目擊者證詞和潑漆當天影片，掌握6人潑漆、2人拉白布條、1人照相錄影、1人推擠管理人員，他們男女都有、多是8年級生、年紀最大33歲，1日將通知書送達戶籍地，3、4日期限已到，但無人到案說明，檢方決採強制作為，4日晚間對其中8人發出拘票，由警方昨進行拘提動作。

潑漆當天負責拍照的楊侒橙自行到案，在被警方移送地檢署時喊冤，直指警方1日才寄通知、5日就逮人，強調當天10幾個人大家互不熟識。

輔大學生會學權部長羅宜的母親昨晚帶著5萬現金「救子」，羅宜說，本來就有心理準備，但一早出門被逮還是措手不及，他坦承自己是案發當天第一個潑漆者。

昨有律師團及近30位學生到地檢署守候，一度因周維理和李嘉宇遭裁定8萬元交保金譁然直呼太高，經律師團反映後，2人下修到跟其他5人相同的5萬元，大家紛紛聚集在自動提款機前排隊領錢籌交保金。

6人陸續獲釋，都略顯疲態，其中，就讀台大醫科4年級的張閔喬稱自己只有「喊口號」而已，強調對檢方「據實以告」，還笑言：「我也不知道誰保我出來！」

(中國時報)

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