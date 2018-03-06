筆芯刺傷同學 判賠5650元

2018年03月06日 04:10 中國時報 李文正 ／台北報導 ／台北報導

就讀小學4年級的翁姓男童與同班徐姓學童，去年在上課時嬉鬧，徐不慎被翁放置的鉛筆筆頭刺傷大腿內側，筆芯碎片卡在肉裏，徐童家長認為對方害小孩罹患創傷症候群，求償21萬多元，士林地院審結，認為2人事後還在保健室內嘻笑，不會因此輕微傷勢造成精神疾病，判賠醫藥費650元及撫慰金5000元確定。

翁童去年10月間在上下午第一堂社會課，因吵鬧被老師罰寫「上課不要講話」10次，他詢問隔壁的徐童，紙上寫得對不對，紙張和自動鉛筆放在徐童的大腿上，但徐的腿突然夾起來，筆芯刺進大腿內側。

老師發現後，立刻送到保健室包紮，並將傷口消毒，發現有些微滲血，但沒有明顯腫脹，事後再轉往醫院診療。

但徐童父母主張，兒子因為遭刺傷後，罹患精神病症狀，包括全身發麻、作惡夢、逃避人群的現象，需長期配合藥物與心理治療，並指控翁童長期攻擊兒子，因而向翁童家長求償醫藥費3800元，以及精神慰撫金20萬元。

合議庭傳喚班級導師，班導師稱當天翁童確實被罰寫，事發後有詢問是否不小心，翁說「是」，徐童也笑笑的沒有回答；保健室的處理情形表則記載，傷口微滲血，無明顯腫脹。

法官認為，遭筆芯刺傷是輕微皮肉傷，很難想像會因此造成精神上急性壓力疾病，其被同學攻擊的傷勢，也無法認定是翁童所為。況且事發後，2人在保健室內還嘻笑，徐隔天與同學還有聊天，並沒有疼痛不適的現象，所以駁回醫療精神症狀的醫療費與交通費，只須賠償共計5650元。

(中國時報)