環保葬夯 金寶山批泯滅人性

環保葬愈來愈夯，不少先人長眠金山環保生命園區，化作塵土。（葉德正翻攝）

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中國時報
／新北報導

金寶山集團創辦人曹日章不滿部分宗教團體、政府推動環保葬，5日刊登廣告批評，環保葬做法不僅讓亡者「灰飛煙滅」，也違反慎終追遠民俗道德，呼籲政府機關制止倡行環保葬，外界懷疑環保葬影響生意，曹日章明顯槓上推廣環保葬的法鼓山；法鼓山回應，推廣環保自然葬原則不變，尊重每個人選擇。

曹日章5日在媒體刊登廣告批評，近年來目睹台灣殯葬業出現樹葬、花葬、海葬等亂葬的怪異現象，嚴重違背慎終追遠的人性，這種異端的環保葬，違背倫理親情，泯滅自然人性。

他質疑部分宗教與環保團體忽略殯葬教化人心功能，大力推動環保葬，不僅讓亡者「粉身碎骨」、「灰飛煙滅」，還汙染水源、破壞自然生態，甚至讓後人無墓可掃及祭拜，呼籲政府主管機關及時制止提倡環保葬。

地方人士指出，法鼓山最早鼓吹環保葬，2007年捐贈400餘坪土地給升格前的台北縣政府，作為金山環保生命園區，由法鼓山基金會經營管理，園區不立碑、不立牌，植存儀式簡單，亡者骨灰入土前家屬默禱1分鐘，並倒入樹洞即完成，法鼓山創辦人聖嚴法師、前副總統李元簇等人都長眠於此。

法鼓山：尊重個人選擇

殯葬業者私下議論，近年來環保葬比例大增，威脅到不少殯葬業者的生意，尤其是鄰近法鼓山約2公里，主打高端市場的金寶山衝擊最大，懷疑曹日章此舉衝著法鼓山。

法鼓山回應，推廣環保自然葬原則不變，尊重每個人選擇，政府合法推廣環保葬，法鼓山都尊重。

新北殯葬處：持續推廣

新北市殯葬處也強調，尊重企業不同想法，但環保葬是環境永續發展最好方式，也是中央政策，會持續配合推廣。

(中國時報)

批環保葬沒道德 金寶山槓宗教團…

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