花蓮重建 永久屋拚2年完工

2018年03月06日 01:09 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮大地震屆滿1月，花蓮縣長傅崐萁回顧救災到災後復原，每日嘔心瀝血苦思如何盡快完成重建，傅崐萁說除災後永久屋目標2年內完工，縣府也結合觀光產業舉辦「主題周」，吸引遊客前來花蓮，帶著滿滿的歡笑離去，帶動周邊產業復甦，讓花蓮重拾信心，重新站起來。

傅崐萁表示，2月6日強震重創花蓮，不是只有4棟大樓、200戶受災屋倒，還有1000多戶家中牆壁龜裂、房屋毀損亟待修繕，以及超過萬人家中重大災損，花蓮縣災後以觀光、石材為主的相關產業也面臨67年以來最大的全面性災難與衝擊。

建地物補助 每坪11萬

為了讓倒塌戶災民盡快回歸正常生活，縣府提出受災戶安心成家方案，在新城鄉青年住宅附近將興建東部第一個有避震標章的永久屋，除了縣府由震災善款負擔永久屋重建經費，原住戶土地以公告現值買回，並按住戶原坪數大小予以重建。

傅崐萁說，縣府完全尊重災民的意願，不願參加擇地重建災民，縣府也比照雙北市、桃園、台中等四都公共住宅決標均價每坪10.69萬元，讓受災戶直接領取每坪11萬元的建地物救助金，由其另覓土地重建或購屋，可說是全台目前為止對災民最佳的重建方案。

籲發放觀光消費券

傅崐萁也強調，震災造成花蓮龍頭產業觀光業受到嚴重衝擊，縣府與在地業者希望政府搶救觀光，發放限定花蓮消費的旅遊券，或可以在全台約50萬張國民旅遊卡限定補助3000元用在花東地區消費，吸引國旅遊客前來帶動周邊旅宿、餐飲、農特產及伴手禮商機。

傅崐萁說，災後重建是信心的問題，只要衝過困難，重建花蓮人信心。縣府也決定自救，除了與新北市合作外，也邀請有4萬名員工的台積電等大企業舉辦「企業周」，讓員工與家人來到花蓮度假，休息、充電，購買花蓮特色名產伴手禮，讓花蓮早日脫離地震陰霾。

新北市長朱立倫5日代表將「新北送愛到花蓮」活動募集的3600萬元善款捐贈給花蓮縣府，朱立倫也呼籲市民多到花蓮旅遊，看看台灣最美的後山，見證台灣各界力量協助花蓮再站起來。朱立倫還說，除鼓勵市民到花蓮觀光，也將優先採用花蓮農產品等，協助花蓮鄉親早日重建家園。

(中國時報)