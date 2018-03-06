經國轉運站 將打通南崁二脈

「經國轉運站」除有6個月台，還有180個機車格，力拚10月底前完工。（蔡依珍攝）

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中國時報
／桃園報導

南崁交流道車流量多，每逢上下班時間必塞車，交通局統計發現，多達31條市區公車或國道客運交會，決定在經國重劃區興建「經國轉運站」紓解車流，除有6個月台還有180個機車格供通勤族使用，5日動土力拚10月底前完工，並計畫打通幸福路「讓幸福直達藝文特區」。

紓解交流道負擔

交通局檢視發現桃園的大眾交通型態需要國道客運及市區公車搭配轉乘，但過去轉乘「點」往往造成交通大亂，尤其南崁交流道周邊車流量大，多條客運又常在路邊停等上下客，不時佔用車道影響交通，本就不寬闊的蘆竹區中正路和新南路更加雪上加霜，因此斥資6000萬在距離交流道僅800公尺的經國重劃區，興建全桃園首座轉運站「經國轉運站」，打造國道客運及市區公車匯集處，紓解南崁交流道周邊交通負擔。

市長鄭文燦說，原規畫在捷運綠線G12站設置轉運站，但綠捷今年才開始發包動工，且過了高速公路就沒有都市計畫，中正北路交流道又只有「半套」，通盤考量後決定易地興建，強調經國轉運站絕不是「臨時性」，笑言桃園首個轉運站地處精華，對面的警察局地價就逾3億元，力拚今年10月底前完工。

南下北上好轉乘

鄭文燦說，桃園經國轉運站採2層樓設計，1樓有6個月台、售票櫃台、候車區及洗手間等轉運站基本設施，還引進餐廳和超商，2樓則為機車族設置多達180格的機車停車位，平時可供北上南下的通勤族轉乘使用，他也提到，若未來有汽車停車需求會在附近擇地興建，現階段會先畫設路邊停車格因應，都發局也在計畫將幸福路打通到中正路，讓轉運站直通藝文特區。

鄭文燦另提到，未來會在桃園、中壢及內壢火車站，設置2大1小轉運中心，並規畫5個轉運點，包括龜山A8長庚轉運站、中壢A21環北轉運站、八德交流道轉運站、大溪埔頂轉運站，都會接續在經國轉運站後陸續動工。

(中國時報)

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