中市將設首座文資建材銀行

台中市轄內古蹟建築共有167處，文化局結合都市計畫進行修復活化，創造老舊文資新生命。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導

為發掘文資觀光潛力，台中市府選在大里的台中菸葉廠舊址，設立台中市第一座「文資建材銀行」。文化局長王志誠5日在市政會議針對「老建築新生命文化資產修復與活化」專案報告，強調台中每項文化資產都傳承著許多歷史故事，與前人烙印下的生活足跡，是城市中最美麗的瑰寶與靈魂核心。

創造老舊文資新生命

台中擁有豐富文化資產，轄內古蹟建築共有167處，文化局結合都市計畫進行修復活化，盼創造老舊文資新生命。

「讓死去的歷史能夠重生，綠川就是一個典型例子！」市長林佳龍表示，台中市是座有河川的城市，水利局整治河川成功，不只人潮回來舊中區，也變成打卡熱點；他肯定文化局借助民間力量與資源，讓每座老舊空間的改造都帶來許多感動。

市府推動文化資產保存，藉由「單點到場域」整體活化，已翻轉過去單棟式文資修復方式；透過跨局處合作，提升修復層級，讓都市計畫與文資活化整合連結，建立獨特的文化歷史特色。

成立保存基金爭經費

自105年度起主動積極輔導公有文化資產，由使用人、管理人擬定日常管理維護計畫，針對文化資產時刻留意其構件變化，予以紀錄，問題發生後立即處置，達到「維護重於修繕」，強化文資真實性與完整體。

副市長張光瑤建議文化局進一步成立「文資建材銀行」，讓許多古蹟優良建材包括材料、門窗、木料、磚塊、水泥瓦等舊料及雕刻構件等，可回收妥善利用。成立「文資保存基金」持續向中央爭取經費，並引進民間資源，專款專用修繕為數眾多的台中文化資產。

(中國時報)

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