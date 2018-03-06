台灣燈會遊客 上看千萬人次

2018年03月06日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

3日當天湧入95.6萬名遊客，雖然人潮眾多，因燈區廣達50公頃，燈區未顯擁擠。（呂妍庭攝）

2018台灣燈會主燈開燈後第一個周六，湧入95.6萬人次遊客創開展以來最高峰，至今遊客人數累計已達700萬人次，距原訂900萬人次預估值只差200萬，嘉義縣副縣長吳芳銘認為，在縣府話題操作和持續行銷下，燈會人潮極可能超越預期，達到千萬人次左右。

最後1周 預計爆大量

不讓台灣燈會專美於前，全台各地多個縣市自辦燈會拚場吸人氣，暌違10年再爭取到台灣燈會主辦權，嘉義縣不能漏氣，除首創水、陸、空三棲，面積廣達50公頃的藝術燈區，也結合寶可夢、電競比賽等首創活動，搭配故宮南院景觀園區燈具布展、國際表演團隊演出拉抬人氣，在縣府結合電信公司，堅持採大數據精算人數下，至5日人數已達700萬人次。

吳芳銘指出，主燈開燈後隔天人潮最多，對縣府來說也是一種壓力測試，幸好燈區範圍夠大，停車場也夠多，還不至於陷入人擠人或被推著走的情況，確保遊客有一定賞燈品質，尤其展期只剩1周，相信想賞燈的民眾會把握最後機會，最後一波人潮高峰將落在燈會尾聲的周六、日。

賞燈守則 給你小驚喜

吳芳銘說，今年幾乎所有燈具展件都有考慮到動態或靜態拍攝效果，不只展件量體夠大，也有別具匠心的設計，讓遊客自己去找小驚喜，另搭配各族群的賞燈攻略教戰守則，以及國際媒體或管道大力行銷，目前國外旅客數約占總人數的10％左右。

吳芳銘透露，接下來幾天仍會視情況推出不同的行銷話題和活動，持續強化燈會熱度和曝光度，藉以提醒想看燈會的外地民眾，把握最後機會來看嘉義縣主辦的台灣燈會，見證縣府寫下的多項燈會創新紀錄。

(中國時報)