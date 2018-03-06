世界冠軍 王鵬傑愛的麵包魂

新科世界麵包冠軍王鵬傑（後排右二）5日回母校高餐大分享心路歷程，以自身故事激勵學弟妹。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導

新科世界麵包大賽冠軍王鵬傑5日返母校高餐大分享心路歷程，他從不諱言是浪子回頭，直到友人遭遇不測，才重重打醒他，而後進入高餐大，成了人生最大轉捩點；此次將生命歷程灌注作品「官將首」驚豔國際，也讓世界看見台灣。

高餐大 人生轉捩點

王鵬傑父親在彰化開麵包店，他打從7歲跟在廚房工作，但傳統工時長、相當苦，一度怨恨烘焙；高中畢業後，離鄉背井到高雄餐旅大學面試，他開玩笑說，備審資料只有兩頁，一頁是校門、一頁是自己照片，從來不是讀書的料，但恩師張明旭慧眼識英雄，讓他順利進入大學殿堂。

他曾混過幫派，打架、砍人無惡不作，國中加入八家將，跳了5年多，這回將年少輕狂的故事，刻畫進「官將首」作品，賽前做了16座，始終揣摩不到官將首的神韻，還特地找陣頭考察，直到比賽當天才首度完成第17座完美版。

他說，不是所有跳官將就是壞小孩，但在當中看清楚更多事情，期盼將台灣官將首的傳統民俗文化，傳遞到世界；他在賽前倒數2分鐘完成作品，那一剎那全場報以熱烈掌聲，王鵬傑眼眶含淚差點淚崩，遲遲無法忘懷那刻感動。

冠軍麵包 4月開賣

冠軍作品「官將首」臉部神韻到位，手持令牌、武器，服飾、頭飾及用色相當細緻講究，彷彿小小八家將現身，讓國際評審高舉大拇指。該作品不只純欣賞，還可以吃，他自製的「荔香草莓」麵包，選用老婆家鄉苗栗大湖草莓，以及玫瑰花、荔枝入味。

昨他回母校接受表揚，校長林玥秀肯定他是高餐之光，更不忘提攜後進。王也重新打造、還原比賽作品「官將首」，獻給母校作為鎮校之寶。他的冠軍麵包「荔香草莓」4月1日在莎士比亞烘焙坊開賣，每日限量60個，民眾可一嘗美味。

(中國時報)

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