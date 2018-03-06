省錢又省事 接受度逐年增加

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中國時報
／綜合報導

雙北市推動環保葬超過10年，近年來獲得民眾認同，選擇環保葬的人數雙雙創下新高，新北市第1年只有52人，去年達到1256人，台北市從第1年5人到去年多達3769人。

環保意識抬頭加上政府祭出鼓勵措施，海葬、樹葬等環保葬享補助，新北市包括布置、棺木、骨灰罐、遺體冰存等項目免費，家屬可省下數十萬元喪葬費，台北市則要付冰櫃和禮廳費用，但如果參與聯合奠祭則全免。

新北市殯葬處統計，2007年環保葬共52人，隔年環保葬成長到242人，隨著樹葬、植存、海葬需求增加，除5年前增設三芝櫻花生命園區外，聯合海葬從過去1年1次，前年起增加每年到5次，環保葬累積人數接近7300人。

殯葬處指出，環保葬植存過程沒有儀式，僅靜默追思，省去繁文縟節，卻不失莊嚴尊重，家屬將骨灰倒入植存區後，撒花瓣、覆土就完成，環保又省錢。

目前樹葬植存地點有金山環保生命園區、三芝櫻花生命園區及新店四十份公墓，海葬地點以八斗子、淡水出海口為主；其中，金山環保生命園區因法鼓山創辦人聖嚴法師等名人長眠於此，是最熱門植存地點。

殯葬處表示，過去金山環保生命園區每年限制植存500人，導致民眾大排長龍，為縮短等候時間，前年放寬至1000人，依舊接近額滿情況，可見民眾對環保葬接受度提升。

此外，北市殯葬處長洪進達指出，2003年開辦海葬後，陸續還有樹葬、花葬，近年來每年都成長約31％，前年2857人，去年創新高達3769人，統計至今年1月底，總共有1萬6386人是全台最多。

(中國時報)

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