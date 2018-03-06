喪葬費全免 去年達1256人

2018年03月06日 01:09 中國時報 林縉明 ／新北報導 ／新北報導

新北市推動環保葬逾10年，因喪葬費全免，近年來獲得民眾認同，從開辦第一年僅52人，截至去年達1256人，創下歷年人數最高紀錄，連原本一年一度海葬，也增加到5場次，以金山環保生命園區最熱門，植存人數超過5700人。

環保意識抬頭加上政府祭出鼓勵措施，海葬、樹葬等環保葬享補助，包括布置、棺木、骨灰罐、遺體冰存等項目免費，家屬可省下數十萬元喪葬費，逐漸獲得民眾認同，環保葬人數有逐年成長。

新北市殯葬處統計，2007年環保葬共52人，隔年成長到242人，隨著樹葬、植存、海葬需求增加，除5年前增設三芝櫻花生命園區外，聯合海葬從過去一年一次，前年起增加每年到5次，環保葬累積人數接近7300人。

環保葬植存過程沒有儀式，僅靜默追思，省去繁文縟節，卻不失莊嚴尊重，家屬將骨灰倒入植存區後，撒花瓣、覆土就完成，環保又省錢。

目前樹葬植存地點有金山環保生命園區、三芝櫻花生命園區及新店四十份公墓，海葬地點以八斗子、淡水出海口為主；其中，金山環保生命園區因法鼓山創辦人聖嚴法師等名人長眠於此，是最熱門植存地點。

殯葬處表示，過去金山環保生命園區每年限制植存500人，民眾大排長龍，為縮短等候時間，前年放寬至1000人依舊額滿，可見民眾逐漸接受環保葬。

(中國時報)