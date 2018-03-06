財源不足 花東基金可支應

2018年03月06日 01:09 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

0206花蓮震災亟待重建，行政院「0206花蓮震災救助及重建專案小組」召集人陳美伶昨表示，花蓮縣政府107年度總預算計畫型補助、花東基金及106年度追加減預算等編列縣配合款，若縣府確將經費移為震災之用，並經主計總處確認已無財源，可再由「花東基金」予以協助。

花蓮震災發生後，行政院長賴清德指示政務委員陳美伶擔任專案小組召集人，行政院發言人徐國勇曾表示，陳美伶是國發會主委，震災重建要不要動用「花東基金」可由陳美伶決定。在震災發生屆滿1個月後，陳美伶首度表示，若相關財源不足時，可以動用「花東基金」。

除了「花東基金」外，專案小組也說，各部會目前推動的重建措施，包括經濟部、交通部已與花蓮當地業者及縣政府討論彙整，交通部觀光局已推出多項振興花蓮觀光產業措施，積極研擬相關產業復甦行動計畫提報行政院審查。

專案小組表示，有關道路、橋梁、校舍、農路等公共設施及公有建築復建，將由工程會會同交通部、教育部、農委會及主計總處，秉持從優、從簡、從寬、從速原則，對災後搶修搶險工程，已會勘並執行完成，其餘待花蓮縣政府彙報中央後，將於3月底前全部核定。

至於民眾房屋受損後續協助，其中，租金補貼、房屋耐震評估補助及危險建築拆除補助等部分，專案小組也表示，應由花蓮縣政府儘速彙整相關需求提報內政部；民眾如果需重建危險老舊建築，亦能夠依「都市危險及老舊建築物加速重建條例」及「建築物耐震重建輔導試辦計畫」加速處理，並獲得相關補助。

重建用地如有需要國有土地部分，財政部將視個案提供協助，並簡化行政程序，於提報後1個月內完成。此外，有關衛生福利部及外交部收受之各界捐款部分，衛福部會將募得的款項及清冊，撥付交由花蓮縣政府作為重建之用。

(中國時報)