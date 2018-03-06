動物園休館i-Voting 差你一票

2018年03月06日 01:09 中國時報 曾百村 ／台北報導 ／台北報導

動物園i-Voting最新投票議題《動物園可以增加不對外開放的時間嗎？》2月13日起開放民眾投票，目前已經倒數階段，將於3月12日截止投票，動物園表示，活動結束後將會抽出精美的紀念品給投票民眾，歡迎民眾呼朋引伴到動物園踏青，同時投票參與意見分享。

今年農曆春節，北台灣享有好天氣，過年期間台北市立動物園平均都有2至3萬名遊客入園，大多數的民眾除了到動物園親近大自然，拜訪動物朋友之外，也利用大型看板為動物園的i-Voting議題投下神聖一票，累計到目前為止，已有超過2萬5000多人參與。

舉辦i-Voting的起因，是因為動物園30多年以來，每年僅農曆除夕一天不對外開放，未來若能增加每年6月19日至30日共12天期間休館，並搭配園內室內館輪休，就能更完善地進行園區的年度定期例行保養、環境檢測與設施維護，提高休憩及參觀的品質，同時減緩施工過長對動物不必要的干擾，以提升動物福祉。

北市公民參與網i-Voting《動物園可以增加不對外開放的時間嗎？》，網路投票（http://bit.ly/2ErPkGy）將於3月12日下午5點截止，若民眾有興趣，也可以到動物園參觀，並利用園內的大型面板直接投票，休憩並參與意見表達一舉兩得，園方呼籲民眾多前來踏青，觀賞動物之美。

(中國時報)