日本法師訪台 誦經祈福

高野山豐田真彰法師（右二）帶來象徵祝福的千羽鶴給花蓮市長魏嘉賢（右一）為花蓮震災祈福。（許家寧翻攝）

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中國時報
／花蓮報導

花蓮強震造成嚴重傷亡，來自日本無量寺副住職豐田真彰，5日帶來信眾捐獻與象徵祝福的千羽鶴，並前往傷亡最慘重的雲門翠堤大樓遺址為傷亡者誦經祈福，豐田真彰說，他的親人在日本311震後失蹤至今仍尚未尋獲，特別切身感受，希望花蓮人盡快走出震災的悲傷。

花蓮吉安慶修院日據時期的真言宗寺廟，也是當地日本四國島移民信仰中心，慶修院重建後也因此與高野山豐田真彰法師結緣，豐田真彰與信眾金子博文、福田昇等人，昨日在慶修院執行長陳義正陪同到花蓮市公所，表達對花蓮震災的關切。

豐田真彰先前往雲翠大樓為14名陸籍、台籍與菲籍的罹難者誦經祈福，他說，無量寺也發起捐款行動，因此特地代表信眾將10萬元台幣及10萬元日幣捐給花蓮市，另外並將信徒手折1000隻千羽鶴，代表日本人對花蓮災民的一千個祝福。

曾為花蓮等地主持柴燈護摩、上棟儀式的豐田真彰說，他與花蓮有著許多不同的情感，因此得知花蓮震災之後，相當擔憂花蓮人的安危，他表示，有親人在日本311大地震後失蹤至今仍尚未尋獲，因此他能深切感受到遭逢天災意外的悲傷。

花蓮市長魏嘉賢說，看到千羽鶴時，讓他感動到快要掉下眼淚，這場震災發生後，來自國內外各地的關懷有如雪片般飛來，令人打自內心感動，花蓮災後復原正在進行中，生活也逐漸恢復正常，希望豐田師父回到日本後，能夠轉達花蓮人的感謝，也期盼有更多人來到花蓮觀光。

(中國時報)

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