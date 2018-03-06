邱鏡淳掬水聞 讚清澈沒味道

2018年03月06日 01:09 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

新竹縣長邱鏡淳5日率縣府團隊參訪中市綠川整治工程！市長林佳龍指出，綠川整治不只不淹水，還以很多創新工法達到不但要親近水，還要改善水質及水量。邱鏡淳沿途聽林佳龍導覽，還隨手撈一把清澈的河水湊進鼻子聞了一下說：「清澈，沒有味道」；林佳龍說：「生活汙水雖處理過，建議不要碰」。

邱鏡淳率縣府團隊約70人先後參觀中市綠川及柳川整治工程，林佳龍與副市長林陵三陪同導覽，水利局長周廷彰進行簡報！一行人沿著綠川河岸徒步參觀，林佳龍沿途介紹附近商圈的整合改變及歷史建築文化的保存規畫。

林佳龍說，綠川整治工程不只要做到不淹水，還仰賴許多創新工法要能清淨水質、改善水質且有足夠水量；成功整治後，過年期間人潮絡繹不絕成為熱門打卡景點。

邱鏡淳表示，新竹縣已爭取到中興圳水環境改造計畫，並於竹東鎮推動「城鎮之心工程計畫」，縣府團隊曾參訪韓、日，目前準備工作都已備妥，再到台中市來觀摩，強化縣府團隊工作決心及企圖心。

邱鏡淳一行沿途聽取林佳龍及周廷彰導覽介紹時，趨近高起河堤，隨手掬起一把清澈河水，還湊進鼻子聞了一下說：「沒有味道」，此舉出乎隨行人員意料之外；身旁林佳龍則提醒指出：「這是生活汙水，雖處理過，但建議不要碰」。

(中國時報)