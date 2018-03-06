麥田遭鳥襲 5年來最嚴重

2018年03月06日 01:09 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

3月正是小麥成熟的季節，嘉義縣朴子市又是雜糧故鄉，但今年受天氣影響及野鳥災害，導致小麥收成欠佳，麥農損失慘重。在朴子種麥已有4、5年的麥農李鈞煒表示，自己種有12、3甲地的小麥，卻約有一半的麥穗被野鳥吃掉，他無奈地說「農民的天敵不是只有老天爺」。

李鈞煒認為農民除了靠天吃飯，很多時候要考量其他因素，包含這幾年動保團體，不斷呼籲農民勿使用鳥網，避免誤捕保育類鳥類等，他雖贊同此一理念也極力配合，但對於任由野鳥偷吃麥穗的情形，他認為「悲慘的還是農民」，他也只能認賠了事。

為了讓這些麥田能再發揮價值，李鈞煒選擇與嘉義縣鄉村永續發展協會合作，無償開放自家麥田，提供給民眾體驗收割小麥樂趣，同時也讓民眾思考自然環境的重要性，特別是許多「都市小朋友不知道小麥長怎樣」，他抱持開放態度，面對這波近年來最嚴重的禽害。

嘉義縣鄉村永續發展協會理事長吳淑芬說，由於今年初天氣寒冷造成野鳥沒蟲可吃，只好偷吃麥農辛苦耕種的心血，麥田看過去雖黃澄澄一片，但都是空包彈，若讓麥農直接用農機收割太可惜。她認為麥田應該有其他附加價值，如麥稈可轉作花材、作為裝置藝術或文創商品等，藉以增加麥農的收入來源，因此協會將於3月12日下午3點，邀請民眾到朴子鐵支路公園旁的麥田，協助麥農拾麥，一同來關心環境。

(中國時報)