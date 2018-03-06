澎湖黃金龜王 新爐主誕生

2018年03月06日 01:09 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

總重量360兩黃金的澎湖山水里上帝廟金靈龜王，第3度情歸在地旅遊業陳家。（陳可文攝）

一連5天澎湖元宵節系列活動精彩落幕，最受矚目的鎖港里北極殿單隻260兩黃金龜王與山水里上帝廟包含金龜、金蛋、金衣等360兩金靈龜王大車拚，5日凌晨新爐主誕生了，旅外企業家陳大松與在地旅遊業陳至通兩人當仁不讓分別請回金龜。

澎湖元宵節搶搶滾，遠比農曆春節更熱鬧，地方各地寺廟使出渾身解數張燈結綵歡喜慶祝，拚人潮、拚買氣，製造話題、爭奇鬥艷創造活動最高潮。

澎湖最大的湖西鄉龍門村觀音宮2萬台斤米包龜、馬公市烏崁里靖海宮巨無霸高麗菜龜、石泉里朱王廟3000瓶海尼根啤酒空瓶環保龜、白沙鄉赤崁龍德宮3960台斤紫菜龜、珊瑚礁海洋風情龜、金錢龜、麵線龜、果凍龜、蛋糕龜、糯米龜等，大夥都展現地方特色、都吸睛。

萬眾矚目一年一度的澎湖黃金龜王大拚場，經過連續3天信眾們擲筊競賽，5日凌晨終於揭曉；號稱全國最大單體的鎖港里北極殿260兩黃金大龜王最後情歸澎湖旅外傑出航運企業家陳大松以2聖筊贏得。

陳大松透過電話表示歡喜榮幸，近日內將返鄉熱鬧迎接，同時應允明年再添心願加碼20兩黃金還願；由於陳大松多次公開表態角逐年底縣長選舉，這次獲得黃金龜王青睞加持，一下子聲名大噪士氣沸騰。

總重量全國第一的山水里上帝廟金靈龜王，累計金龜（含金蛋）重量已高達360兩，今年山水里民陳至通家人以4聖筊光榮3度迎回，當場也承諾明年將添加還願為372兩，配合即日新旅行社開幕，喜上加喜。

(中國時報)