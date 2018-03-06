朱家軍上戰場 葉元之、江怡臻參選

新北市府副發言人葉元之（左）、江怡臻（右）在臉書宣布辭職，分別投入板橋與土樹三鶯地區市議員選舉。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

朱家軍宣布參戰！新北市府2位副發言人葉元之、江怡臻5日同時在臉書宣布辭職，分別投入板橋與土樹三鶯地區市議員選舉，2人近期緊跟在表態參選市長的侯友宜身旁爭取曝光，希望和「侯市長」一起為市民打拚，實現「安居樂業」。

今年42歲的葉元之，擁有台大與美國南加大雙碩士學位，目前也是師大博士候選人，一路從外商公司、桃園縣政府到新北市政府，更是朱立倫競選兩次新北市長重要競選幕僚，堪稱朱立倫嫡系子弟兵。

葉元之說，7年多來在新北市政府團隊，做過業務包括招商、觀光工廠推廣、戶政革新、宗教行銷等擔任市府副發言人，見證了新北市的成長與蛻變。

過去他為市政宣傳，也積極為市政辯護，現在是競爭注意力的時代，在公部門也必須要有創意，許多朋友鼓勵他板橋需要一個「新聲音」的議員行銷板橋，他願意挑戰這樣的責任，為板橋爭取更多建設與福利。

江怡臻畢業於台大哲學系並取得美國康乃爾大學公共行政碩士，曾在國民黨組發會與青年團服務，去年起擔任市長辦公室祕書與副發言人。

江怡臻說，新北市工作這段時間，近距離參與市政推動關鍵，學習從朱立倫市長和市府團隊的高度，看這座發展中的年輕城市，她知道如何協助地方爭取建設，讓新北更好。

江怡臻強調，土城樹林三峽鶯歌是爸爸白手起家，養育他們長大的地方，也是江家的根，她願意在此開疆闢土，贏得勝利，面對挑戰，他義無反顧，全力以赴。

(中國時報)

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