任重道遠！運動升「局」

小港機場上百位旅客滯留，無奈全寫在臉上。（柯宗緯攝）

友善列印
中國時報
陳菊

高雄運動體育發展，十年有成，為進一步打造為運動城市，原隸屬教育局的體育處，即將獨立升格為「運動發展局」，並設置「運動發展基金」，結合產官學與體育團體投入，共同推動運動產業化、商業化與國際化，實現「運動港都、品牌高雄」願景。

市府團隊始終致力推展全民運動，希望促進市民健康體能，提升無形的競爭力。運動具有超越城市、超越國家與政治的強大能量，目前已為城市發展的重要選項，不僅為個人、家庭、社會帶來快樂與和諧，更是帶動城市向前、向上發展的動力之一。

高雄不僅榮獲全國運動會三連霸，自從九年前成功主辦世界運動會後，又積極爭取並陸續舉辦多場國際賽事，擴大國際體育交流，提升運動觀光效益，進而加速高雄的運動產業化。

高雄得天獨厚的條件，來自於四季少雨且溫暖，整備的海陸空交通樞紐地位，以及近年來不斷完成的運動硬體設施，是亞洲辦理國際賽事，各國職業球隊移地訓練等的首選城市之一，更是國內辦理綜合性運動賽會，場地最齊全也最符合國際標準的城市。

為進一步提升正逐漸繁榮發展的運動經濟，原體育處已累積多元化管理65處運動場館營運的深厚基礎，正式升格為局之後，也將肩負城市行銷及產業發展的重責大任。滿心歡喜，運動發展局，加油！

(中國時報)

紅黃風鈴木花開 八掌溪畔遊客多 燈節回收電池 達1300公斤

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。