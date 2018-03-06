任重道遠！運動升「局」

2018年03月06日 01:09 中國時報 陳菊

高雄運動體育發展，十年有成，為進一步打造為運動城市，原隸屬教育局的體育處，即將獨立升格為「運動發展局」，並設置「運動發展基金」，結合產官學與體育團體投入，共同推動運動產業化、商業化與國際化，實現「運動港都、品牌高雄」願景。

市府團隊始終致力推展全民運動，希望促進市民健康體能，提升無形的競爭力。運動具有超越城市、超越國家與政治的強大能量，目前已為城市發展的重要選項，不僅為個人、家庭、社會帶來快樂與和諧，更是帶動城市向前、向上發展的動力之一。

高雄不僅榮獲全國運動會三連霸，自從九年前成功主辦世界運動會後，又積極爭取並陸續舉辦多場國際賽事，擴大國際體育交流，提升運動觀光效益，進而加速高雄的運動產業化。

高雄得天獨厚的條件，來自於四季少雨且溫暖，整備的海陸空交通樞紐地位，以及近年來不斷完成的運動硬體設施，是亞洲辦理國際賽事，各國職業球隊移地訓練等的首選城市之一，更是國內辦理綜合性運動賽會，場地最齊全也最符合國際標準的城市。

為進一步提升正逐漸繁榮發展的運動經濟，原體育處已累積多元化管理65處運動場館營運的深厚基礎，正式升格為局之後，也將肩負城市行銷及產業發展的重責大任。滿心歡喜，運動發展局，加油！

(中國時報)