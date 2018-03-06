探索人類未來 台灣不缺席

2018年03月06日 01:09 中國時報 蘇慧貞

上周日，平面媒體發表一張透過「福爾摩沙五號衛星」拍攝、景象鮮明動人的台灣全圖，去年夏天，我在美國發射現場，第一時間觀看首枚國人自製衛星順利進入軌道的激動心情，剎時間全部湧上心頭。

從太空的距離望見的影像，在情感上，是看見家鄉；在技術上，則是具備探索人類未來的能力證明。

成功大學在台南高鐵車站旁的歸仁地區有一片占地近30公頃，多年來相約成俗、以「航太校區」稱謂的基地，自然也有一群長年來默默耕耘於航空太空領域的教師與研究同仁。

福衛五號上，成功大學與國家太空中心發展出世界上極少數的「電離層太空天氣預測系統」，也搭載了先進電離層電漿探測儀順利升空，使未來太空氣象預測更加準確。

電離層太空天氣預報模式是指預報近地表以上（100-1000公里）的電離層電漿，受到太陽風暴影響產生的擾動，進而對衛星通訊、GPS全球定位導航系統、電纜線所造成的影響；由於太陽風暴可能造成大停電、銀行、機場系統失靈，美國白宮及國會都將太空天氣變化視為對人類高科技生活的重要威脅，要求美國跨部會（海洋大氣總署、空軍、太空總署）提出針對毀滅性的太陽風暴的因應措施，歐洲各國、乃至於聯合國也將太空天氣視為未來重要議題。

以此為例，人才濟濟的台灣若能墊高視野，以全球頂尖科技的突破，參與世界未來的發展，除了衍生產業鏈，對於民生與外交都深具意義。

(中國時報)