探索人類未來 台灣不缺席

友善列印
中國時報
蘇慧貞

上周日，平面媒體發表一張透過「福爾摩沙五號衛星」拍攝、景象鮮明動人的台灣全圖，去年夏天，我在美國發射現場，第一時間觀看首枚國人自製衛星順利進入軌道的激動心情，剎時間全部湧上心頭。

從太空的距離望見的影像，在情感上，是看見家鄉；在技術上，則是具備探索人類未來的能力證明。

成功大學在台南高鐵車站旁的歸仁地區有一片占地近30公頃，多年來相約成俗、以「航太校區」稱謂的基地，自然也有一群長年來默默耕耘於航空太空領域的教師與研究同仁。

福衛五號上，成功大學與國家太空中心發展出世界上極少數的「電離層太空天氣預測系統」，也搭載了先進電離層電漿探測儀順利升空，使未來太空氣象預測更加準確。

電離層太空天氣預報模式是指預報近地表以上（100-1000公里）的電離層電漿，受到太陽風暴影響產生的擾動，進而對衛星通訊、GPS全球定位導航系統、電纜線所造成的影響；由於太陽風暴可能造成大停電、銀行、機場系統失靈，美國白宮及國會都將太空天氣變化視為對人類高科技生活的重要威脅，要求美國跨部會（海洋大氣總署、空軍、太空總署）提出針對毀滅性的太陽風暴的因應措施，歐洲各國、乃至於聯合國也將太空天氣視為未來重要議題。

以此為例，人才濟濟的台灣若能墊高視野，以全球頂尖科技的突破，參與世界未來的發展，除了衍生產業鏈，對於民生與外交都深具意義。

(中國時報)

4男3女爬黑山 每人罰3000元 暖心大龜王 20公噸物資濟助弱勢

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。