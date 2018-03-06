暖心大龜王 20公噸物資濟助弱勢

高雄意誠堂關帝廟今年大龜王重達20公噸。（意誠堂提供）

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中國時報
／高雄報導

供奉關聖帝君的高雄意誠堂關帝廟乞龜王活動5日落幕，曾在9年前乞到大龜王的西藥商李江悠再度乞得大龜王，意誠堂主委洪榮豐說，今年大龜王重20公噸，由4000包5公斤重白米、米粉等食材堆砌而成，大龜王拆解後，白米等物資發送給低收入戶及邊緣戶、育幼院、養老院，有數千人受惠。

苓雅區衛生所今年也首度結合意誠堂乞龜活動，推動弱勢老人口腔衛生照護，5日在意誠堂由高雄市牙醫師公會牙醫師為苓雅區等鄰近5區曾裝置公費假牙的長輩們，免費口腔檢查，並教導長輩口腔清潔及假牙保養注意事項。

有119年歷史的意誠堂，乞龜活動流傳數十年，主委洪榮豐說，以前農業社會龜王是以鳳片糕製作而成，保持不易，30年前突破傳統，改用五穀雜糧、白米、飲料等易保存的食品製作。

洪榮豐表示，往年展出的吉祥物神龜為18公噸，今年首度挑戰以4000包5公斤裝的白米、米粉、咖啡包等物資堆砌，製作全台最大重達20公噸的「電動祈福吉祥大龜王」，並在4日晚上擲龜王後，5日拆解將龜王的物資全部發放濟助苓雅、前鎮、前金、新興、鹽埕等5區低收入戶及弱勢邊緣戶，分享平安的福氣給需要的民眾。

洪榮豐說，今年除了大龜王，廟方也製作700多隻中小龜王，參與乞龜的民眾高達數千人，所有大小龜王都被民眾乞走，乞得龜王的李江悠經營西藥生意，9年前首度乞得龜王，從此生意愈做愈大，今年再度擲得聖筊獲龜王，非常高興。

(中國時報)

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