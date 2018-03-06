新竹之森綠園道 完工行無礙

新竹綠園道全長1公里的舊城區人行無障礙步道已完成，並設置6件以「來樹梢吹風」為主題的地景藝術。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

新竹市政府積極打造4公里「新竹之森」，其中新竹綠園道已完成全長1公里、6米寬的舊城區人行無障礙步道，並設置6件以「來樹梢吹風」為主題的地景藝術，讓綠園道化身為充滿藝術氣息的美術館。

市長林智堅表示，過去新竹綠園道動線被大型花台阻隔、樹木也缺乏梳理，遇下雨還有積水問題，久而久之變成陰暗潮溼的角落，讓大家無法親近，也不願意親近。

市府近年重新打造新竹綠園道，3期工程總長度約1公里，為新竹之森重要一環，將原本2公尺人行步道拓寬為6公尺，並敲除阻隔人行動線的花台，讓步行空間更加寬敞順暢，疏剪周遭樹木，引入自然光線散落在林蔭間，整理廣場、設置兒童遊具，重新鋪設2200平方公尺活動草坪，讓大小朋友能自在親近城市綠地，不論散步、慢跑、遛狗、野餐、學騎腳踏車，都是很好的選擇。

最新完工的綠園道也有更多驚喜，包括有6件以「來樹梢吹風」為主題的地景藝術，不僅兼具美學，更是獨一無二的遊具，可激發孩子的創造力，民眾散步之餘也可以停下來休息、乘涼、吹風、或坐或躺或爬，有些作品的設計具有高低起伏，走上去，就像是走到樹梢上，非常有意思。

這6座地景藝術包括營造林境間鳥語意像的「林境鳥鳴」，連結草地綠帶與人行步道的3座橋「簇綻橋」、「月芽橋」、「柳葉橋」，2處「默望」的獨立自主空間，讓孩子與大自然更加親近。

(中國時報)

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